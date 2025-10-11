Slušaj vest

Kuba kategorički odbacuje optužbe da u Ukrajinu šalje trupe da se bore na strani Rusije, javlja agencija Frans Pres.

"Republika Kuba odbacuje lažne optužbe koje širi vlada Sjedinjenih Država, o navodnom učešću Kube u vojnom sukobu u Ukrajini", saopštilo je kubansko ministarstvo spoljnih poslova.

Ono je navelo da je zbog "učešća u plaćeničkim aktivnostima" od septembra 2023. na višegodišnje zatvorske kazne osuđeno 26 Kubanaca.

Vlasti Kube su 2023. posle izveštaja medija objavile da je otkrivena kriminalna mreža za regrutaciju boraca za rat u Ukrajini.

Kurir.rs/Frans Pres/Beta

