Ministarstvo spoljnih poslova navelo da je zbog "učešća u plaćeničkim aktivnostima" od septembra 2023. na višegodišnje zatvorske kazne osuđeno 26 Kubanaca.
Ministarstvo spoljnih poslova negiralo
"AMERIKA ŠIRI LAŽNE OPTUŽBE": Kuba kategorički odbacuje tvrdnje da šalje borce u Ukrajinu
Slušaj vest
Kuba kategorički odbacuje optužbe da u Ukrajinu šalje trupe da se bore na strani Rusije, javlja agencija Frans Pres.
"Republika Kuba odbacuje lažne optužbe koje širi vlada Sjedinjenih Država, o navodnom učešću Kube u vojnom sukobu u Ukrajini", saopštilo je kubansko ministarstvo spoljnih poslova.
Ono je navelo da je zbog "učešća u plaćeničkim aktivnostima" od septembra 2023. na višegodišnje zatvorske kazne osuđeno 26 Kubanaca.
Vlasti Kube su 2023. posle izveštaja medija objavile da je otkrivena kriminalna mreža za regrutaciju boraca za rat u Ukrajini.
Kurir.rs/Frans Pres/Beta
3 · Reaguj
Komentariši