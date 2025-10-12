Neće da napuste zemlju

Palestinski islamistički pokret Hamas smatra da je ideja, u mirovnom planu predsednika SAD Donalda Trampa, da pripadnici tog pokreta napuste Gazu apsurdna, javlja agencija Frans Pres (AFP).

Hosam Badran, jedan od lidera Hamasa, rekao je AFP-u da je "razgovor o proterivanju Palestinaca sa njihove zemlje, bilo da su pripadnici Hamasa ili ne, apsurdan i besmislen".

"Vođe Hamasa u Pojasu Gaze su na svojoj zemlji, zemlji gde su živeli, sa svojim porodicama i narodom. Stoga je prirodno da oni tu i ostanu", rekao je Badran.

Lider Hamasa u Pojasu Gaze Halil Al-Haja je u četvrtak da je postignut sporazum o okončanju rata i trajnom prekidu vatre, koji uključuje otvaranje graničnog prelaza Rafa, ulazak humanitarne pomoći i razmenu zatvorenika s Izraelom.

U vanrednom obraćanju, Al-Haja je rekao da je svet bio "zatečen žrtvama, istrajnošću i strpljenjem koje su pokazali stanovnici Gaze tokom rata", nazivajući borbu palestinskog naroda "ratom bez presedana".

Prema njegovim rečima, sporazum uključuje ulazak humanitarne pomoći u Gazu,otvaranje graničnog prelaza Rafa, razmenu zatvorenika uključujući 250 zatvorenika osuđenih na doživotnu kaznu i 1.700 zatvorenika iz Gaze.

Kako je dodao, dogovor predviđa započinjanje implementacije trajnog prekida vatre, čime bi se, prema njegovim rečima, okončala agresija na palestinski narod.