Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron posetiće u ponedeljak Egipat kako bi podržao sprovođenje sporazuma o okončanju rata u Pojasu Gaze, saopštila je Jelisejska palata.

Makron će, kako se navodi, razgovarati sa svojim partnerima o sledećim koracima u sprovođenju mirovnog plana.

Putovanje u Šarm el Šeik je u skladu sa francusko-saudijskom inicijativom preduzetom u Njujorku na sprovođenju plana za mir i bezbednost za sve na Bliskom istoku, zasnovanog na rešenju o dve države, dodala je Jelisejska palata.

Prema odredbama sporazuma, koji je predložio predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp, u Pojas Gaze je već počela da stiže humanitarna pomoć i proglašen je prekid vatre, a na redu je razmena ratnih zarobljenika.

Sporazum nalaže da Hamas mora da vrati 48 talaca, odnosno njihove posmrtne ostatke Izraelu do ponedeljka ujutro, dok Jerusalim mora da oslobodi 250 zatvorenika uhapšenih "iz bezbednosnih razloga", kao i 1.700 Palestinaca koje je vojska privela u Pojasu Gaze od početka rata u oktobru 2023. godine.