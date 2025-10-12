Slušaj vest

Iran je saopštio da ne veruje da će Izrael poštovati prekid vatre u Gazi, javlja agencija Frans Pres.

"Apsolutno nema poverenja u cionistički režim. Upozoravamo na trikove i izdajstva cionističkog režima", rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči na državnoj televiziji.

On je dodao da je i "u prošlosti bilo više prekida vatre, na raznim mestima, posebno u Libanu, koje je Izrael prekršio".

Kurir.rs/Beta

