Na pakistansko-avganistanskoj granici Avganistan je otvorio vatru bez provokacije, a pakistanska vojska je uzvratila snažnim dejstvom.

Bezbednosni izvori navode da su avganistanske snage otvorile vatru bez provokacije na granici kod mesta Angur Ada, Bajaur i Kram, kao i kod Dera, Čitrala i Baram Čaha.

Prema bezbednosnim izvorima, cilj pucnjave bio je da se preko granice prokrijumčare formacije hvaridža, na šta su pažljive patrole pakistanske vojske odgovorile punom silom.

Pakistanska vojska je odmah reagovala i efikasno pogodila više avganistanskih položaja; pravovremenim akcijama Pakistana uništeno je nekoliko avganistanskih granicnih punktova, a desetine avganistanskih vojnika i hvaridža su poginule.

Bezbednosni izvori navode da su talibani pobegli ostavivši mnoge leševe i položaje, dok agresija Avganistana dolazi u trenutku kada je avganistanski ministar spoljnih poslova na zvaničnoj poseti Indiji.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

