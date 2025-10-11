Slušaj vest

Glasni zvižduci su izbili na Trgu talaca u Tel Avivu kada je američki izaslanik Stiv Vitkof u svom govoru pomenuo izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Dok se Vitkof obraćao hiljadama Izraelaca koji su mahali američkim zastavama, svako pominjanje američkog predsednika Donalda Trampa izazivalo je gromoglasan aplauz, izvestio je CNN.

Ali kada je Vitkof pokušao da govori o Netanjahuu, gomila je odgovorila talasima bučnog zvižduka.

Svaki put kada je pokušao da izrazi zahvalnost izraelskom lideru i njegovom glavnom pregovaraču, Ronu Dermeru, gomila ga je prekinula.

"Dozvolite mi da završim ovu misao, ljudi; verujte mi, oni su bili ključni za ovo", rekao je Vitkof na kraju.

Netanjahuovi kritičari ga optužuju za produžavanje rata i izbegavanje odgovornosti za bezbednosne propuste koji su doveli do napada 7. oktobra.

Takođe je optužen za višestruko sabotiranje pregovora o oslobađanju talaca i okončanju rata. Za razliku od Vitkofa i Kušnera, Netanjahu nikada nije posetio Trg talaca, centralno mesto okupljanja u poslednje dve godine.

Zvižduci upućeni premijeru izazvali su oštre reakcije njegovih saveznika i pristalica. Zamenik premijera i ministar pravde Jariv Levin nazvao je incident "velikom sramotom".

"To je bio sraman prikaz užasne nezahvalnosti prema Netanjahuu, koji je vodio Državu Izrael kroz jedan od njenih najtežih perioda i postigao ogromna dostignuća kojima smo svedočili u protekle dve godine", rekao je Levin.

Kurir.rs/Agencije

