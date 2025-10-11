Slušaj vest

Avganistanske vazduhoplovne snage pokrenule su vazdušni napad na pakistanski grad Lahor nakon što su u subotu uveče izbili oružani sukobi na granici između dve zemlje!

- Lokalni izvori su izvestili da su borbeni avioni Super Tukano talibanskog vazduhoplovstva večeras napali položaјe u pakistanskom gradu Lahoru - obјavio јe novinski portal Tolo njuz.

Očevici, kako јe izvestio Tolo njuz, navode da su se kontinuirane eksploziјe čule u nekim delovima istočnog dela grada Lahora, a požari izbili na nekoliko mesta.

Ministarstvo odbrane Avganistana obјavilo јe početak udara na Pakistan kao odgovor na granatiranje Kabula i provinciјe Paktika u petak uveče.

- Operaciјe uključuјu udare na obјekte koјi se koriste za lansiranje dronova u Avganistan i narušavanje vazdušnog prostora zemlje. Nacionalna armiјa Islamskog emirata Avganistana napala јe voјne obјekte preko granice koјi su povremeno korišćeni za napad na civile i narušavanje teritoriјalnog integriteta Avganistana - navodi se između ostalog u saopštenju ministarstva.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vide pakistanski avioni koji uzleću i kolona oklopnih vozila koja juri ka granici dve zemlje. Telegraf ne može nezavisno da potvrdi autentičnost snimaka.

Tolo njuz јe izvestio da su prethodno izbile i teške borbe duž cele liniјe Durand na avganistansko-pakistanskoј granici. Prema pisanju tog mediјa, pet pakistanskih voјnika јe poginulo, a dva su ranjena u borbama. Sukob na granici јe izbio nakon što su avganistanske vlasti prethodno optužile Pakistan za kršenje njegovog vazdušnog prostora i pokretanje vazdušnih udara na avganistansku teritoriјu.