DETE (6) SE UDAVILO U BAZENU! Tragedija u Grčkoj: Izvukli ga na površinu, ali je bilo prekasno! Roditelji sve vreme bili u bazenu s njim
Dete (6) tragično je stradalo na porodičnom odmoru u Grčkoj, kada se, dok se kupalo sa roditeljima, udavilo u hotelskom bazenu.
Tragedija se dogodila jutros u poznatom hotelu na Santoriniju, a lokalni mediji pišu da su u pitanju strani državljani koji su došli na odmor.
Porodica je bila smeštena u hotelu u Kamariju.
U trenutku nesreće više ljudi je bilo u bazenu, ali navodno niko nije video da je dete potonulo na dno.
Veruje se da se dete nagutalo velike količine vode i da je izgubilo svest, nakon čega je potonuo na dno. U trenutku tragedije u bazenu su bili i njegovi roditelji koji navodno nisu ni primetili da im je sin u nevolji.
Majka i otac, stari 33 i 32 godine, shvatili su da im deteta nema tek kad je jedan od kupača slučajno "zapeo" za telo mališana i digao paniku!
Dečaka su odmah izvukli na površinu, ali je već bilo prekasno. Svi pokušaji reanimacije bili su uzaludni.
Na lice mesta je brzo stigla i Hitna pomoć, ali ni lekari nisu mogli ništa da učine. Dete je po dolasku u bolnicu proglašeno mrtvim.
Prema navodima medija, u trenutku tragedije, na bazenu nije bilo spasioca.
Policija istražuje čitav slučaj, ali i menadžment hotela, kako bi se utvrdilo zašto na bazenu nije bio neko da brine o bezbednosti kupača.
Navodno su roditelji privedeni nakon smrti dečaka.
Kurir.rs/24sedam