Dete (6) tragično je stradalo na porodičnom odmoru u Grčkoj, kada se, dok se kupalo sa roditeljima, udavilo u hotelskom bazenu.

Tragedija se dogodila jutros u poznatom hotelu na Santoriniju, a lokalni mediji pišu da su u pitanju strani državljani koji su došli na odmor.

Porodica je bila smeštena u hotelu u Kamariju.

U trenutku nesreće više ljudi je bilo u bazenu, ali navodno niko nije video da je dete potonulo na dno.

Veruje se da se dete nagutalo velike količine vode i da je izgubilo svest, nakon čega je potonuo na dno. U trenutku tragedije u bazenu su bili i njegovi roditelji koji navodno nisu ni primetili da im je sin u nevolji.

Majka i otac, stari 33 i 32 godine, shvatili su da im deteta nema tek kad je jedan od kupača slučajno "zapeo" za telo mališana i digao paniku!

Dečaka su odmah izvukli na površinu, ali je već bilo prekasno. Svi pokušaji reanimacije bili su uzaludni.

Na lice mesta je brzo stigla i Hitna pomoć, ali ni lekari nisu mogli ništa da učine. Dete je po dolasku u bolnicu proglašeno mrtvim.

Prema navodima medija, u trenutku tragedije, na bazenu nije bilo spasioca.

Policija istražuje čitav slučaj, ali i menadžment hotela, kako bi se utvrdilo zašto na bazenu nije bio neko da brine o bezbednosti kupača.

Navodno su roditelji privedeni nakon smrti dečaka.