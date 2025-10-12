Slušaj vest

Partizanska grupa Atešizvela je sabotažu na železničkoj infrastrukturi u ruskoj oblasti Rostov, ometajući rusku logistiku, navodi se u objavi te grupe na Telegramu, piše Kijev independent.

1/4 Vidi galeriju Napad dronovima na Rusiju Foto: Printscreen/X

Prema tvrdnjama grupe, njihovi operativci su uništili kontrolni ormar za saobraćaj na železnici u blizini grada Novočerkaska. Ruske trupe, kako se navodi, koriste tu prugu za transport vojnih snaga i snabdevanja.

Poremećeni lanci ruskog snabdevanja

Sabotaža je, prema izveštaju Ateša, prekinula ruske linije snabdevanja i izazvala "lančanu reakciju kašnjenja" u transportu ka južnom frontu. Grupa Ateš redovno sprovodi napade i sabotaže na ruskoj teritoriji, kao i u okupiranim oblastima Ukrajine.

Slični napadi u Smolensku i Tuli

Partizani su ranije prijavili sličan napad u septembru na pruzi koja vodi do aerokosmičke fabrike u ruskom gradu Smolensku. Nekoliko dana ranije, 11. septembra, Ateš je takođe saopštio da je uništio komunikacioni toranj u fabrici protivvazdušne odbrane u gradu Tuli.

Rostov - ključna oblast blizu fronta

Ruska oblast Rostov nalazi se uz granicu sa Ukrajinom i graniči se sa oblastima Lugansk i Donjeck koje su pod ruskom kontrolom. Zbog svoje blizine liniji fronta, region je česta meta ukrajinskih napada.

Eksplozije u Belgorodu i Kurskoj oblasti

Pored sabotaža na železnici, ukrajinske snage su najverovatnije izvele napade na grad Belgorod, gde su sinoć odjekivale snažne eksplozije.

Ukrajinske snage su treći put u roku od dve nedelje raketama GMLRS ispaljenim iz sistema HIMARS iz Harkova pogodile termoelektranu Luč u ruskom gradu Belgorodu.

Napad je izazvao prekide u snabdevanju električnom energijom širom grada.