SRUŠIO SE HELIKOPTER, IMA POVREĐENIH! Objavljen JEZIV snimak pada letelice na plaži u Kaliforniji! Obrušio se direktno na palme i ljude! (FOTO/VIDEO)
Helikopter koji je leteo iznad popularne plaže Hantington bič u južnoj Kalifornijiu SAD počeo je nekontrolisano da se okreće, zatim je izgubio visinu i srušio se među palmama na plaži, dok su kupači u šoku posmatrali događaj.
Snimci objavljeni na internetu prikazuju trenutak kada letelica počinje da se nekontrolisano okreće iznad plaže, a potom pada na ivicu plaže, gde se zaglavila između palmi i stepeništa blizu Obalnog pacifičkog autoputa, piše Gardijan.
Petoro ljudi u bolnici
Prema saopštenju vatrogasne službe Hantington biča, pet osoba je prebačeno u bolnicu, među kojima su dvoje iz helikoptera, koji su bezbedno izvučeni iz olupine posle nesreće u subotu.
Još troje ljudi na ulici zadobilo je povrede, ali detalji o njihovom stanju za sada nisu poznati.
Uzrok pada helikoptera još uvek je nepoznat
Uzrok nesreće još nije saopšten, a istraga je u toku. Vatrogasna služba je navela da je helikopter bio povezan sa dobrotvornim događajem "Cars N Copters", planiranim za nedelju.
(Kurir.rs/The Guardian/Preneo: V.M.)