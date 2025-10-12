Slušaj vest

Helikopter koji je leteo iznad popularne plaže Hantington bič u južnoj Kalifornijiu SAD počeo je nekontrolisano da se okreće, zatim je izgubio visinu i srušio se među palmama na plaži, dok su kupači u šoku posmatrali događaj.

1/6 Vidi galeriju Pad helikoptera u Kaliforniji, petoro povređenih. Letelica je pala na ivici popularne plaže Hantington bič na pacifičkoj obali. Tokom pada se zakucala u palme blizu plaže. Foto: Printscreen/X

Snimci objavljeni na internetu prikazuju trenutak kada letelica počinje da se nekontrolisano okreće iznad plaže, a potom pada na ivicu plaže, gde se zaglavila između palmi i stepeništa blizu Obalnog pacifičkog autoputa, piše Gardijan.

Petoro ljudi u bolnici

Prema saopštenju vatrogasne službe Hantington biča, pet osoba je prebačeno u bolnicu, među kojima su dvoje iz helikoptera, koji su bezbedno izvučeni iz olupine posle nesreće u subotu.

Još troje ljudi na ulici zadobilo je povrede, ali detalji o njihovom stanju za sada nisu poznati.

Uzrok pada helikoptera još uvek je nepoznat