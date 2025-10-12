Slušaj vest

Talibanska vlada Avganistanapotvrdila je da je izvela napade na pakistanske trupe na više planinskih lokacija duž severne granice.

Broj žrtava još nije poznat, a talibani su napade opisali kao "odmazdne operacije", tvrdeći da je Pakistanprethodno povredio avganistanski vazdušni prostor i bombardovao avganistansku pijacu u četvrtak.

Pakistan: "Napadi ničim izazvani"

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi izjavio je da su avganistanski napadi bili ničim izazvani i da je vatra otvorena na civile, upozorivši da će pakistanske snage odgovoriti "kamenom za svaku ciglu".

- Pucanje avganistanskih snaga na civilno stanovništvo predstavlja otvoreno kršenje međunarodnog prava. Avganistan se igra vatrom i krvlju - rekao je Nakvi koji je oštro osudio napade talibana.

Portparol pakistanske vojske izjavio je da će vojska preduzeti sve potrebne mere kako bi zaštitila živote i imovinu građana Pakistana.

Sukobi duž granice Kunar - Kuram

Prema navodima BBC, obe strane su koristile lako i teško naoružanje u regionu Kunar-Kuram.

Bezbednosni izvor iz Pakistana rekao je da je došlo do razmene vatre na više lokacija duž granice, uključujući Angur Adu, Badžaur, Kuram, Dir, Čitral i Baramču.

Policijski zvaničnik iz distrikta Kuram izjavio je da je pucnjava teškim oružjem sa avganistanske strane počela oko 22 sata po lokalnom vremenu, te da su zabeleženi intenzivni sukobi na više tačaka na granici.

Talibani optužuju Pakistan za povredu suvereniteta Avganistana

Prošle nedelje talibanska vlada je optužila Pakistan za povredu avganistanskog suvereniteta, nakon što su se u Kabulu čule dve snažne eksplozije.

Avganistansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je Pakistan bombardovao pijacu u provinciji Paktika, na jugoistoku zemlje, pri čemu su brojne prodavnice uništene, navode lokalni izvori.

Pakistan optužuje Kabul za podršku teroristima

Visoki pakistanski general izjavio je da se Avganistan koristi kao "baza terorističkih operacija protiv Pakistana".

Islamabad dugo optužuje avganistanske talibane da dozvoljavaju pakistanskom ogranku talibana (TTP) da deluje s njihove teritorije i vodi oružanu borbu protiv pakistanske vlade s ciljem uvođenja stroge islamske vlasti i šerijata.

Talibanska vlada u Kabulu te optužbe stalno odbacuje.

Eskalacija usred diplomatskih pomaka

Novi sukobi dolaze u trenutku kada je avganistanski ministar spoljnih poslova Amir Kan Mutaki započeo istorijsku sedmodnevnu posetu Indiji, svoju prvu posetu od povratka talibana na vlast, piše avganistanski list Tolo njuz.

U okviru diplomatskog popuštanja, Indijaje saopštila da će ponovo otvoriti ambasadu u Kabulu, zatvorenu pre četiri godine.

- Avganistan će dobiti primeren odgovor, kao i Indija, da više nikada ne pogledaju Pakistan zlim okom - upozorio je pakistanski ministar Nakvi.

Saudijska Arabija i Katar pozivaju na uzdržanost

Saudijska Arabija, koja je prošlog meseca potpisala sporazum o međusobnoj odbrani s Pakistanom, pozvala je obe strane na uzdržanost i izbegavanje dalje eskalacije.

Slično tome, Katarje izrazio zabrinutost zbog napetosti na granici i pozvao Islamabad i Kabul da daju prioritet dijalogu, diplomatiji i smirenosti.

Avganistanske snage (talibani) tvrde da su ubile 15 pakistanskih vojnika Helmanda u Avganistanu, Mavlavi Mohamad Kasim Rijaz, izjavio je za medije da je tokom noćašnjih odmazdnih operacija avganistanskih snaga poginulo 15 pakistanskih vojnika, prenosi list

Portparol pokrajinske vladeu Avganistanu,, izjavio je za medije da je tokom noćašnjih odmazdnih operacija avganistanskih snaga, prenosi list NDTV