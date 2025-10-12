Slušaj vest

Trampova najnovija pretnja usledila je nakon što je Kina prošle nedelje uvela niz ograničenja na izvoz retkih minerala. Rastuće tenzije prete da osujete višemesečni napredak u trgovinskim pregovorima.

- Osmišljavanje pretnji visokim tarifama nije pravi način za saradnju sa Kinom - rekao je portparol kineskog Ministarstva trgovine.

Dodao je da će Kina, ako SAD nastave sa jednostranim akcijama, preduzeti odgovarajuće mere kako bi zaštitila svoja legitimna prava i interese.

- Naš stav o tarifnom ratu ostaje konzistentan, ne želimo rat, ali se ne plašimo istog - dodao je on.

Uticaj na berze i trgovinske pregovore

Brza eskalacija trgovinskih tenzija između dve najveće svetske ekonomije potresla je berze, izazivajući strahove od ponavljanja rata tarifa od proleća, kada su tarife na kineski i američki izvoz porasle na oko 145% i 120%.

Ova situacija takođe unosi novu nesigurnost u aktuelne trgovinske pregovore. Tramp i kineski lider Si Đinping trebali su da održe očekivani sastanak u Južnoj Koreji za dve nedelje, ali je Tramp, pozivajući se na pitanje o retkim mineralima, doveo u pitanje održavanje tog susreta.

Pojednostavljena retorika Pekinga

Kina pokazuje da ne odustaje, a portparol Ministarstva trgovine Kine je umesto toga pozvao Vašington da "hitno ispravi svoj pogrešan pristup i sačuva teško ostvareni napredak u pregovorima“.

Ministarstvo trgovine opisalo je nova pravila o retkim mineralima kao legitimnu meru, dok su SAD okrivljene za poslednju eskalaciju, zbog uvođenja niza restriktivnih mera protiv Kine u roku od dve nedelje od poslednjeg kruga pregovora u Madridu koji su održani u septembru.

Od tada, Vašington je dodao više kineskih firmi na listu kontrolisanog izvoza, proširujući kontrolu i na filijale navedenih kompanija, uz posebne lučke takse za kineske brodove.

- Akcije SAD ozbiljno su oštetile kineske interese i podrile atmosferu bilateralnih ekonomskih i trgovinskih pregovora. Kina se odlučno protivi ovim potezima - izjavio je portparol.

Novi kineski propisi i globalni uticaj

Nova ograničenja na retke minerale uključuju: proširenu listu zabranjenih minerala, produžena ograničenja za proizvodne tehnologije i njihovu upotrebu u inostranstvu, uključujući vojne i poluprovodničke aplikacije.

Očekuje se da će ovo stvoriti značajan pritisak na globalne industrije i tehnološke lance snabdevanja, koji koriste ove minerale za proizvodnju svega, od elektronike i poluprovodnika do automobila i borbenih aviona.

Trampova reakcija i kineske tvrdnje o dvostrukim standardima

Na platformi Truth Social, Tramp je kineske mere opisao kao "šokantne" i "ekstremno neprijateljske", nazivajući ih moralnom sramotom u odnosima sa drugim državama.

Međutim, stručnjaci ističu da kineske mere u velikoj meri podsećaju na restrikcije koje je Vašington godinama uvodio u vezi sa poluprovodnicima, koje ograničavaju izvoz čipova ili opreme za njihovu proizvodnju u Kini, bilo iz SAD ili trećih zemalja gde je korišćena američka tehnologija.

Portparol kineskog Ministarstva trgovine rekao je da reakcija SAD na nove kineske propise o retkim mineralima pokazuje "dvostruke standarde".

- Dug vremenski period, SAD su preterivale u tumačenju nacionalne bezbednosti i zloupotrebljavale kontrole izvoza, primenjujući diskriminatorne mere protiv Kine i uvodeći jednostrane restrikcije na širok spektar proizvoda - istakao je portparol MP Kine.

Lista kontrolisanog izvoza SAD obuhvata više od 3.000 stavki, u poređenju sa nešto više od 900 stavki na kineskoj listi.

Promena kineske strategije

Peking je dugo kritikovao Vašington zbog kontrole van svojih granica kroz pravila izvoza koja zabranjuju firmama iz trećih zemalja da snabdevaju Kinu čipovima napravljenim uz upotrebu američka tehnologija.