Troje katarskih diplomata poginulo je u saobraćajnoj nesreći u subotu dok su se kretali ka egipatskom letovalištu Šarm el-Šeik na Crvenom moru, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Dvoje drugih diplomata je povređeno kada se njihov automobil prevrnuo na oko 50 kilometara od Šarm el-Šeika, naveli su zvaničnici.

Učestvovali na samitu o prekidu vatre u Pojasu Gaze

Diplomate, članovi katarskog protokol tima, putovale su u grad pred visoki samit posvećen prekidu vatre u ratu između Izraela i Hamasa u Gazi, rekli su zvaničnici. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti jer nisu bili ovlašćeni da daju izjave medijima.

Katarski i međunarodni angažman oko prekida vatre u Gazi

Katar je posredovao u postizanju prekida vatre zajedno sa Egiptom i SAD. Turska je takođe učestvovala u pregovorima ranije ovog meseca u Šarm el-Šeiku, koji su rezultirali prekidom vatre, a treba da dovedu do oslobađanja talaca i stotina palestinskih zatvorenika.

Samit u Šarm el Šeiku

Šarm el-Šeik će biti domaćin samita kojem će kopredsedavati predsednik Egipta Abdel-Fatah el-Sisi i predsednik SAD Donald Tramp, saopštila je egipatska predsednička administracija.