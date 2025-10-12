Slušaj vest

Troje katarskih diplomata poginulo je u saobraćajnoj nesreći u subotu dok su se kretali ka egipatskom letovalištu Šarm el-Šeik na Crvenom moru, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Dvoje drugih diplomata je povređeno kada se njihov automobil prevrnuo na oko 50 kilometara od Šarm el-Šeika, naveli su zvaničnici.

Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Učestvovali na samitu o prekidu vatre u Pojasu Gaze

Diplomate, članovi katarskog protokol tima, putovale su u grad pred visoki samit posvećen prekidu vatre u ratu između Izraela i Hamasa u Gazi, rekli su zvaničnici. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti jer nisu bili ovlašćeni da daju izjave medijima.

Apokaliptične scene - Pojas Gaze Foto: ATEF SAFADI/EPA, MOHAMMED SABER/EPA, Abdel Kareem Hana/AP, ATEF SAFADI/EPA

Katarski i međunarodni angažman oko prekida vatre u Gazi

Katar je posredovao u postizanju prekida vatre zajedno sa Egiptom i SAD. Turska je takođe učestvovala u pregovorima ranije ovog meseca u Šarm el-Šeiku, koji su rezultirali prekidom vatre, a treba da dovedu do oslobađanja talaca i stotina palestinskih zatvorenika.

Fatima Shbair, fotoreporterka AP-a iz Pojasa Gaze objavila je svoju potresnu priču i potresne fotografije koje su napravljene tokom dve godine rata Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Foto: Fatima Shbair/AP

Samit u Šarm el Šeiku

Šarm el-Šeik će biti domaćin samita kojem će kopredsedavati predsednik Egipta Abdel-Fatah el-Sisi i predsednik SAD Donald Tramp, saopštila je egipatska predsednička administracija.

Prema saopštenju, više od dvadeset svetskih lidera će prisustvovati samitu, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona, španskog premijera Pedra Sančeza i generalnog sekretara UN Antonija Gutereša.

(Kurir.rs/AP/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaAMERIKA ĆE BRANITI KATAR U SLUČAJU NAPADA: Donald Tramp potpisao uredbu
x03 AP Alex Brandon.jpg
PlanetaTRAMP POTPISAO UREDBU: Amerika će garantovati bezbednost Katara
x01 AP Alex Brandon.jpg
PlanetaTRAMP GA NATERAO?! Netanjahu se iz Bele kuće izvinio Kataru zbog izraelskog bombardovanja Dohe!
xxx01-ap-abir-sultan.jpg
PlanetaKONAČNO NA SLOBODI! Pušteni penzioneri iz Velike Britanije koje su talibani držali 7 meseci u zarobljeništvu! (FOTO/VIDEO)
2025-09-19 13_16_25-British couple held by the Taliban in Afghanistan are FREED after seven-month or.png