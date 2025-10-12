POGINULO TROJE KATARSKIH DIPLOMATA! Stradali u saobraćajnoj nesreći u Šarm el Šeiku!
Troje katarskih diplomata poginulo je u saobraćajnoj nesreći u subotu dok su se kretali ka egipatskom letovalištu Šarm el-Šeik na Crvenom moru, saopštili su zdravstveni zvaničnici.
Dvoje drugih diplomata je povređeno kada se njihov automobil prevrnuo na oko 50 kilometara od Šarm el-Šeika, naveli su zvaničnici.
Učestvovali na samitu o prekidu vatre u Pojasu Gaze
Diplomate, članovi katarskog protokol tima, putovale su u grad pred visoki samit posvećen prekidu vatre u ratu između Izraela i Hamasa u Gazi, rekli su zvaničnici. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti jer nisu bili ovlašćeni da daju izjave medijima.
Katarski i međunarodni angažman oko prekida vatre u Gazi
Katar je posredovao u postizanju prekida vatre zajedno sa Egiptom i SAD. Turska je takođe učestvovala u pregovorima ranije ovog meseca u Šarm el-Šeiku, koji su rezultirali prekidom vatre, a treba da dovedu do oslobađanja talaca i stotina palestinskih zatvorenika.
Samit u Šarm el Šeiku
Šarm el-Šeik će biti domaćin samita kojem će kopredsedavati predsednik Egipta Abdel-Fatah el-Sisi i predsednik SAD Donald Tramp, saopštila je egipatska predsednička administracija.
Prema saopštenju, više od dvadeset svetskih lidera će prisustvovati samitu, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona, španskog premijera Pedra Sančeza i generalnog sekretara UN Antonija Gutereša.