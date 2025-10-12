Slušaj vest

Dok Bliski istok uglavnom pozdravlja prekid vatre između Izraela i Hamasa u Gazi, Iranse nalazi u jednom od svojih najslabijih trenutaka od Islamske revolucije 1979. godine.

Tokom decenija, Teheran je razvijao tzv. "Osovinu otpora", podržavajući militantne grupe i saveznike protiv Izraela i SAD. Međutim, izraelski napadi u Gazi usmerili su se i na vodeće lidere Hamasa, libanskog Hezbolahai ključne članove iranske vojske i nuklearne naučnike. Izrael je likvidirao brojne ključne figure te iranske osovine i omeo njihovu sposobnost za odmazdom.

Dok se američki predsednik Donald Tramp sprema za posetu Bliskom istoku, gde se očekuje pohvala Izraela i arapskih zemalja, Iran nije prisutan na pregovaračkom stolu i još uvek se oporavlja od 12-dnevnog rata sa Izraelom u junu.

Stav Irana o prekidu vatre

Iranski državni mediji opisali su prekid vatre u Gazi kao pobedu Hamasa, iako je rat uništio Pojas Gaze u kome je ubijeno više od 67.000 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, gde su oko polovine žrtava žene i deca.

Ministarstvo spoljnih poslova Irana pozdravilo je "bilo koju odluku koja garantuje zaustavljanje genocida nad Palestincima". Ministar spoljnih poslova Abas Aragči ponovio je da je Teheran uvek podržavao planove i akcije koje vode ka prekidu zločina i genocida od strane Izraela.

Međutim, savetnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, Ali Akbar Velajati, sugerisao je da prekid vatre u Gazi može samo da izazove konflikte negde drugde, aludirajući na Hezbolah, Hute u Jemenu i Irak.

Slaba iranska odbrana i ekonomske poteškoće

Strah od novih izraelskih udara, posebno na Iran, ostaje prisutan jer je većina iranskih sistema PVO uništena u junu.

Iran nije održao veliku vojnu komemoraciju povodom kraja Iransko-iračkog rata u septembru, dok je ekonomija pogođena međunarodnim sankcijama i padom globalnih cena energenata.

- Iran se uvek fokusirao na svoje interese, sada nema više resursa, naša ekonomija je oslabljena - rekao je analitičar iz Teherana, Saed Leilaz.

- Iran je kao bankrotirani kockar. Kada je Hamas napao Izrael, Iran je bio srećan. Ali sada, posle prekida vatre, Iran nema ništa u džepu - rekao je student Amir Kazemi.

Promene u regionalnom pejzažu

Nekadašnji cilj Irana bio je širenje šiitske revolucione ideologije. Posle rata s Irakom 1980-ih, fokus je prešao na odvraćanje dok su arapske zemlje kupovale američko oružje, što Iran nije mogao zbog sankcija.

Vrhunac uspeha "Osovine otpora" bio je posle invazije SAD na Irak 2003. godine i kolapsa Jemena, kada su mogli da računaju na Hezbolah, Asada, Hute, iračke militantne grupe i Hamas.

Danas je situacija drugačija: u Siriji su džihadisti i pobunjenici svrgnuli Bašara al Asada, u izraelskim napadima ubijeni su lideri Hezbolaha i Hamasa, iračke militantne grupe su marginalizovane, jemenski Huti i dalje napadaju Izrael i brodove u Crvenom moru, ali su sve više meta preciznih izraelskih udara.

Junskim ratom, Iran je verovatno prestao da obogaćuje uranijum za nuklearni program, koji je Zapad dugo smatrao potencijalnom pretnjom.

Slabljenje regionalnog uticaja Irana

Iran još nije dobio značajniju podršku od Kine i Rusije, uprkos snabdevanju od strane Pekinga jeftinom naftom i Moskve dronovima.

Iran se takođe okrenuo unutrašnjoj politici, izbegavajući sukobe sa ženama koje odbacuju marame, dok se, s druge strane, izvršavaju smrtne kazne nad zatvorenicima u neviđenom obimu.

- Prekid vatre odražava urušavanje iranskog regionalnog uticaja posle raspada moćne "Osovine otpora" - kaže direktor centra za Bliski istok i svetski poredak, Ali Fatolah Nedžad.

Perspektive i Trampova reakcija

Tramp je prihvatanje prekida vatre od strane Irana ocenio kao "fantastičnu" vest. Ipak, nema naznaka obnovljenih javnih pregovora sa Teheranom o nuklearnom programu.