Slušaj vest

Ruske trupesu tokom protekla 24 sata izvele 59 napada na naselja u Černigovskoj oblasti, saopštio je na Telegramu načelnik Černigovske regionalne vojne administracije Vjačeslav Čaus, prenosi Ukrinform.

- Velika većina dronova u pograničnom području su FPV dronovi. Neprijatelj je takođe koristio Geran, Lanset i Molnija dronove. Granatirana su 29 naselja u šest teritorijalnih zajednica - napisao je Čaus.

Napadi na energetske objekte i vozila

U Njižinskom okrugu, neprijateljski dron je napao energetski objekat, dok je u Horodnjanskoj zajednici dron gađao specijalno vozilo.

U mestu Semenivka, udar FPV drona izazvao je požar u stambenoj zgradi sa dva stana. Eksplozija je oštetila krov, putnički automobil i prozore na susednoj kući. Požar su brzo ugasili pripadnici Državne službe za vanredne situacije.

U Novgorod-Siverskom, ruski dron je pogodio benzinsku pumpu.

Oštećenja infrastrukture i restrikcije u snabdevanju

U Černigovskoj oblasti u toku su radovi na otklanjanju posledica neprijateljskih napada na energetsku infrastrukturu. Na snazi je raspored povremenih isključenja struje, koji bi danas mogao biti kraći nego prethodnog dana.

Prema navodima Ukrinforma, ranije je ruski dron pogodio vozilo električara, pri čemu je jedan radnik poginuo, a četvorica su ranjena.

Koordinisani napadi širom Ukrajine

Tokom noći, 12. oktobra, neprijatelj je izveo napade na energetsku i gasno-transportnu infrastrukturu Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo energetike Ukrajine na Fejsbuku, piše Ukrinform.

- Prošle noći neprijatelj je ponovo napao energetske i gasne objekte u oblastima Donjeck, Odesa i Černigov - navodi se u saopštenju.

Spasioci Državne službe za vanredne situacije i radnici energetskih kompanija rade na stabilizaciji snabdevanja električnom energijom što je brže moguće.

Ruske trupe napale energetsku infrastrukturu u Odeskoj oblasti

Ruske trupe su ponovo napale energetsku i civilnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti, pri čemu je jedna osoba ranjena, saopštio je na Fejsbuku načelnik Odeske regionalne vojne administracije Oleh Kiper, prenosi Ukrinform.

- U noći, 12. oktobra, oblast je pogođena još jednim napadom udarnim dronovima. Uprkos aktivnom radu snaga PVO, koje su oborile većinu neprijateljskih ciljeva, došlo je do pogodaka na civilnoj i energetskoj infrastrukturi - navodi se u saopštenju.

Pogođeni su objekat gasne infrastrukture i pomoćna zgrada. Izbili su požari, koje su brzo ugasili vatrogasci. Jedna osoba je ranjena.

Pogođeni su i energetski objekat i zgrada opštinske administracije, pri čemu su polupani prozori, ali bez ljudskih žrtava, dodao je Kiper.

Prema saopštenju Službe za vanredne situacije u Odeskoj oblasti, tokom udara su oštećeni: energetska infrastruktura, rekreativni centar koji je izgoreo, privatna stambena zgrada, zgrada opštinske administracije.

U akcijama spašavanja učestvovalo je 24 jedinica opreme i 96 vatrogasaca.