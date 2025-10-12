Slušaj vest

Hamasvrši pritisak za oslobađanje sedmorice visokorangiranih palestinskih zatvorenika, u zamenu za izraelske taoce koji bi mogli biti oslobođeni već tokom dana, prenosi BBC, pozivajući se na neimenovanog palestinskog zvaničnika.

Prema tom izvoru, novi krug pregovora između Hamasa i Izraela počeo je u 9:30 sati po pariskom vremenu, a cilj je da se utvrdi lista palestinskih zatvorenika koji će biti oslobođeni u okviru razmene.

1/9 Vidi galeriju Hamas Foto: AP/Jehad Alshrafi, Omar Ashtawy apaimages / Sipa Press / Profimedia

Marvan Barguti i Ahmad Sadat među traženima

Hamas insistira da se među oslobođenima nađu i Marvan Barguti i Ahmad Sadat, dvojica najpoznatijih palestinskih političkih zatvorenika. Međutim, Izrael je odmah odbio da ih pusti, što je izazvalo napetost na početku razgovora.

Prema navodima izvora, Hamas je jutros obavestio posrednike da bi oslobodio taoce već danas, ukoliko bi Izrael pristao da oslobodi makar dvojicu od pomenutih sedmorice.

Moguće oslobađanje talaca već večeras

Kako prenosi "Volstrit džornal", Hamas je poručio da je spreman da počne s oslobađanjem dvadeset živih talaca već večeras ili tokom noći.

Ukupno 48 talaca još uvek nije oslobođeno - od kojih se 28 smatra mrtvima - i svi bi trebalo da budu pušteni do ponedeljka, prema dogovoru između Hamasa i Izraela.

1/7 Vidi galeriju Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Tajming usklađen s dolaskom Donalda Trampa

Prema američkom listu, cilj Hamasa je da se oslobađanje talaca dogodi pre dolaska Donalda Trampa na Bliski istok.

Tramp bi trebalo da poleti iz SAD u nedelju u 21:30 sati po pariskom vremenu i da stigne u Izrael oko 8 sati ujutru, što otvara mogućnost da se oslobađanje dogodi upravo u tom vremenskom okviru.

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Pripreme izraelske vojske

Izraelska vojska se, prema rečima izraelskog zvaničnika, sprema da dočeka taoce već u nedelju uveče, iako se i dalje očekuje da će njihovo oslobađanje verovatnije uslediti u ponedeljak.