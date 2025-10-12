Slušaj vest

Ukrajinske jurišne jedinice ponovo su zauzele selo Mali Ščerbaki u Zaporožju, ostvarivši taktički napredak na jednom od najkontroverznijih sektora južnog fronta.

Prema saopštenju 24. odvojenog jurišnog bataljona "Ajdar", operacija je izvedena u saradnji sa 33. odvojenim jurišnim pukom, a ukrajinska zastava je postavljena u naselju 12. oktobra.

- Selo Mali Ščerbaki je pod kontrolom Odbrambenih snaga Ukrajine - istakao je bataljon, naglašavajući da je operacija ostvarena kroz koordinisanu akciju i odlučnost.

Potvrda komandanta i dalja napredovanja

Pukovnik Valentin Manko, načelnik Direktorata jurišnih snaga Oružanih snaga Ukrajine, potvrdio je oslobađanje i saopštio da operacije u okolnim područjima i dalje traju.

Prema Manku, ukrajinske snage su napredovale oko 3,5 kilometara u dubinu i više od 5 kilometara duž linije fronta.

Jedinice su takođe očistile obližnje selo Ščerbaki, okolna područja i delimično oslobodile naselje Stepove. Fotografije objavljene od strane Ajdara prikazuju ukrajinske trupe kako sprovode operacije čišćenja i osiguravanja teritorije.

Šira situacija na frontu

Ranije je vrhovni komandant Oleksandr Sirski izvestio da ukrajinska kontraofanziva u Dobropiljiostaje aktivna, sa više od 180 kvadratnih kilometara oslobođenih i više od 200 kvadratnih kilometara očišćenih od ruskih snaga u Donjeckoj oblasti.