Hamasće osloboditi izraelske taoce iz Gaze "svakog trenutka", objavio američki potpredsednik Džej Di Vens.

Američki potpredsednik Džej Di Vens je u nedelju ujutro najavio da će Hamas uskoro osloboditi izraelske taoce iz Gaze, navodeći da se to može desiti "svakog trenutka".

Detalji o tačnom vremenu i proceduri oslobađanja još nisu objavljeni, ali je Izrael u pripravnosti kako bi primio taoce i osigurao njihov bezbedan povratak.

Džej Di Vens na komemoraciji Čarliju Kirku u Arizoni održao je snažan govor u čast svog ubijenog saveznika i prijatelja. Foto: John Locher/AP

Ubrzano oslobađanje talaca?

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je u nedelju da bi izraelske taoce Hamas mogao da oslobodi ranije nego što se očekivalo, navodeći da se to može desiti "svakog trenutka" u razgovoru za NBC News.

Ova vest dolazi nakon što je administracija predsednika Donalda Trampa posredovala oko primirja u Gazi u petak, čime je okončan dvogodišnji sukob između Hamasa i Izraela.

Hamas Foto: AP/Jehad Alshrafi, Omar Ashtawy apaimages / Sipa Press / Profimedia

Privremeni prekid vatre počeo je u petak, a preostalih 48 izraelskih talaca (20 živih) trebalo bi da budu oslobođeni u ponedeljak, u okviru 72-časovnog roka.

Vens je, međutim, naglasio da oslobađanje može uslediti i ranije od planiranog.

(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)

