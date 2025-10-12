DŽEJ DI VENS: Očekujemo oslobađanje talaca svakog trenutka!
Hamasće osloboditi izraelske taoce iz Gaze "svakog trenutka", objavio američki potpredsednik Džej Di Vens.
Američki potpredsednik Džej Di Vens je u nedelju ujutro najavio da će Hamas uskoro osloboditi izraelske taoce iz Gaze, navodeći da se to može desiti "svakog trenutka".
Detalji o tačnom vremenu i proceduri oslobađanja još nisu objavljeni, ali je Izrael u pripravnosti kako bi primio taoce i osigurao njihov bezbedan povratak.
Ubrzano oslobađanje talaca?
Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je u nedelju da bi izraelske taoce Hamas mogao da oslobodi ranije nego što se očekivalo, navodeći da se to može desiti "svakog trenutka" u razgovoru za NBC News.
Ova vest dolazi nakon što je administracija predsednika Donalda Trampa posredovala oko primirja u Gazi u petak, čime je okončan dvogodišnji sukob između Hamasa i Izraela.
Privremeni prekid vatre počeo je u petak, a preostalih 48 izraelskih talaca (20 živih) trebalo bi da budu oslobođeni u ponedeljak, u okviru 72-časovnog roka.
Vens je, međutim, naglasio da oslobađanje može uslediti i ranije od planiranog.
