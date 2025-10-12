Slušaj vest

Analitičari predviđaju njegovu pobedu. Bija, koji ima 92 godine, bio bi star 99 kada bi mu se završio novi mandat.

Na vlast je došao 1982. godine, nakon ostavke prvog predsednika Kameruna Ahmadua Ahidža, i od tada neprekidno vlada zemljom.

Proglašen je pobednikom na sedam uzastopnih izbora.

Od sticanja nezavisnosti 1960. godine, Kamerun je imao samo dvojicu predsednika.

1/5 Vidi galeriju Pol Bija, predsednik Kameruna Foto: SHAWN THEW/EPA

Njegovo zdravstveno stanje već dugo izaziva spekulacije, jer veći deo vremena provodi u Evropi, dok svakodnevno vođenje države prepušta ključnim partijskim funkcionerima i članovima porodice.

"U suočavanju sa sve težim međunarodnim okruženjem, izazovi pred nama postaju sve veći. U takvoj situaciji ne mogu da izbegnem svoju misiju", rekao je Bija najavljujući ponovnu kandidaturu.

Protiv njega se bori devet opozicionih kandidata, među kojima su i bivši saveznici i saradnici.

U Kamerunu se izbori održavaju u jednom krugu – pobednik je onaj ko osvoji najviše glasova.

Kamerun se suočava s ozbiljnom bezbednosnom krizom.

Na zapadu zemlje traje sukob između uglavnom anglofonih separatista, koji tvrde da ih francusko govorno većinsko stanovništvo marginalizuje, i vladinih snaga. Na severu, nasilje se preliva iz susedne Nigerije, gde deluje Boko Haram, a oružane grupe redovno napadaju pogranične gradove.

Prema procenama Ujedinjenih nacija, najmanje 43 odsto stanovništva živi u siromaštvu, mereno prema osnovnim pokazateljima kao što su prihodi, obrazovanje i zdravlje.

Oko osam miliona birača, uključujući više od 34.000 u dijaspori, ima pravo glasa na više od 31.000 biračkih mesta u ovoj centralnoafričkoj zemlji sa više od 29 miliona stanovnika, jer je većina populacije mlada.

Konačni rezultati se očekuju najkasnije do 26. oktobra.