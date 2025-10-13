Slušaj vest

Kineski predsednik Si Đinping je to istakao u pismu severnokorejskom lideru Kim Džong Unu poslatom u četvrtak, kao odgovor na Kimovu poruku povodom godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine.

Si je, prema KCNA, napisao da su Kina i Severna Koreja dobri susedi i dobri prijatelji koji dele zajedničku sudbinu i međusobno se podržavaju, dodajući da prijateljstvo između dve zemlje postaje sve jače.

U pismu je takođe navedeno da su dvojica lidera tokom Kimove posete Kini u septembru zajedno pripremila plan za dalji razvoj bilateralnih odnosa, prenosi Rojters.

U odvojenom izveštaju KCNA je objavila da su se u subotu ministri spoljnih poslova Indonezije i Severne Koreje sastali u Pjongjangu.

Tokom razgovora su razmenili mišljenja o jačanju bilateralnih odnosa i saradnje u regionalnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Dve zemlje su takođe potpisale memorandum o razumevanju koji se odnosi na zajedničke teme, ali detalji nisu saopšteni.