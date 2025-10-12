URINIRAO PO OLTARU JEDNE OD NAJVEĆIH HRIŠĆANSKIH SVETINJA! Muškarac skinuo pantalone i olakšao se usred crkve! Snimak obišao mreže i ZGROZIO SVET (VIDEO)
Članovi obezbeđenja i policajci u civilu brzo su intervenisali i ispratili muškarca iz crkve, prema navodima više italijanskih medijskih kuća.
Incident se dogodio pred očima brojnih posetilaca, a snimak kruži internetom.
Snimak možete pogledati na linku OVDE.
Vatikan se nije odmah oglasio povodom događaja, iako neki izveštaji navode da je papa Lav bio "šokiran kada je čuo vest".
Prethodni incidenti
Ovaj incident je najnoviji u nizu sličnih događaja u bazilici tokom proteklih godina.
U februaru je druga osoba oštetila ceremonijalne predmete na istom oltaru.
„Ovo je epizoda osobe s teškim mentalnim invaliditetom koju je privela vatikanska policija, a zatim stavljena na raspolaganje italijanskim vlastima“, rekao je tada portparol Vatikana Mateo Bruni u izjavi za novinsku agenciju ANSA.
Incident se dogodio i 2023. godine, kada je jedan Poljak protestovao u blizini oltara.
Muškarac se navodno skinuo i popeo na oltar, s natpisom „Spasite decu Ukrajine“ na leđima.
„Dok su mu se približavali pripadnici vatikanske žandarmerije, muškarac nije pružao otpor, već je sarađivao dok su ga sprovodili u policijsku stanicu unutar Vatikana. Nakon što mu je identitet potvrđen, predat je italijanskoj policiji i izdat mu je nalog za deportaciju“, pisao je tom prilikom Vatican News.
Kurir.rs/Index