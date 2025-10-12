Slušaj vest

Članovi obezbeđenja i policajci u civilu brzo su intervenisali i ispratili muškarca iz crkve, prema navodima više italijanskih medijskih kuća.

Incident se dogodio pred očima brojnih posetilaca, a snimak kruži internetom.

Snimak možete pogledati na linku OVDE.

Vatikan se nije odmah oglasio povodom događaja, iako neki izveštaji navode da je papa Lav bio "šokiran kada je čuo vest".

1/6 Vidi galeriju Muškarac urinirao u Bazilici svetog Petra Foto: x

Prethodni incidenti

Ovaj incident je najnoviji u nizu sličnih događaja u bazilici tokom proteklih godina.

U februaru je druga osoba oštetila ceremonijalne predmete na istom oltaru.

„Ovo je epizoda osobe s teškim mentalnim invaliditetom koju je privela vatikanska policija, a zatim stavljena na raspolaganje italijanskim vlastima“, rekao je tada portparol Vatikana Mateo Bruni u izjavi za novinsku agenciju ANSA.

Incident se dogodio i 2023. godine, kada je jedan Poljak protestovao u blizini oltara.

Muškarac se navodno skinuo i popeo na oltar, s natpisom „Spasite decu Ukrajine“ na leđima.

„Dok su mu se približavali pripadnici vatikanske žandarmerije, muškarac nije pružao otpor, već je sarađivao dok su ga sprovodili u policijsku stanicu unutar Vatikana. Nakon što mu je identitet potvrđen, predat je italijanskoj policiji i izdat mu je nalog za deportaciju“, pisao je tom prilikom Vatican News.