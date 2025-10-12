"U TOKU JE DRŽAVNI UDAR" Haos na Madagaskaru, predsednik se HITNO oglasio "Pokrenut je pokušaj nezakonitog i nasilnog preuzimanja vlasti"
U saopštenju iz predsedničkog kabineta navodi se da vlasti "žele da obaveste naciju i međunarodnu zajednicu da je pokrenut pokušaj nezakonitog i nasilnog preuzimanja vlasti".
U saopštenju se ne navodi ko stoji iza pokušaja svrgavanja vlasti, ali su pripadnici oružanih snaga juče viđeni kako se pridružuju protestima mladih protiv predsednika.
Demonstracije, koje traju od 25. septembra, usmerene su protiv lošeg funkcionisanja javnih službi, kao i protiv navodne korupcije i nepotizma u vladi. Protesti su prerasli u najznačajnije nemire na Madagaskaru poslednjih godina.
Pokret pod nazivom "Gen Z Madagaskar" predvodi proteste koji, prema podacima Ujedinjenih nacija, traju već tri nedelje i u kojima je poginulo 22 ljudi, dok je više desetina povređeno.
Vlada osporava te brojke.
Kurir.rs/Beta