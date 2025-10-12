Slušaj vest

Pucnjava se dogodila oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, u noći između subote i nedelje.

Mediji navode da se pucnjava dogodila u restoranu "Willie’s Bar and Grill" na ostrvu St. Helena u okrugu Bofo.

"Po dolasku na lice mesta, zamenici su zatekli veliku grupu ljudi, od kojih su neki imali prostrelne rane", saopštila je kancelarija šerifa.

Utvrđeno je da je stotine ljudi bilo u objektu kada je pucnjava počela.

"Više žrtava i svedoka pobeglo je u obližnje poslovne i stambene objekte tražeći zaklon od metaka", dodaje se.

Zvaničnici su potvrdili da su četiri osobe poginule na licu mesta, a najmanje 20 osoba je povređeno - od kojih su četiri u kritičnom stanju.

Policija je rekla da je osumnjičeni identifikovan, ali i dalje nije poznato da li je uhapšen.