- Upravo sam razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, drugi put za dva dana, i danas je takođe bio veoma produktivan razgovor - rekao je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina.

Kako je naveo, posebno je bilo reči o snabdevanju Ukrajine oružjem dugog dometa.

- Predsednik Tramp je dobro obavešten o svemu što se dešava. Dogovorili smo se da nastavimo komunikaciju, a timovi se pripremaju - dodao je Zelenski.

On je u subotu rekao da je tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD bilo reči o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane u kontekstu ruskih napada na energetiku, prenosi Blic pisanje Tanjuga.