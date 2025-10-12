Slušaj vest

Portparolka vlade Izraela Šoš Bedrosian rekla je da se očekuje da svih 20 živih talaca bude oslobođeno istovremeno i predato Crvenom krstu.

"Biće prevezeni u šest do osam vozila, bez ikakvih morbidnih predstava od strane Hamasa", rekla je, misleći na bilo kakvu ceremoniju ili javni performans koji bi ta militantna grupa mogla da priredi.

Taoci će potom biti prevezeni snagama unutar delova Gaze pod izraelskom kontrolom, dodala je, pre nego što budu prebačeni na jug Izraela.

Tamo će se ponovo sresti sa svojim porodicama.

"Izrael je spreman. Ako neki od talaca bude zahtevao hitnu medicinsku pomoć, biće odmah prebačen u medicinsku ustanovu", dodala je.

Podsetimo, Izrael i Hamas su se složili oko prve faze plana koji je predložio američki predsednik Donald Tramp za okončanje sukoba u Pojasu Gaze, a prema sporazumu, Hamas bi trebalo da oslobodi svih 48 talaca koje drži u Gazi u roku od 72 sata od početka primirja, koje je stupilo na snagu u petak u podne.