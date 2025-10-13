Slušaj vest

Trampov plan za okončanje rata u Gazi predviđa mogućnost da Palestinska uprava, sa sedištem na Zapadnoj obali pod izraelskom okupacijom, a koju predvodi Mahmud Abas, na kraju preuzme kontrolu nad Gazom, ali tek nakon sprovođenja određenih reformi. Abas je izgubio kontrolu nad Gazom 2007. godine, kada je vlast tamo preuzela militantna grupa Hamas.

Prema Trampovom predlogu, Hamas bi morao da okonča svoju vladavinu u Gazi, a teritorijom bi privremeno upravljao palestinski tehnički komitet pod nadzorom međunarodnog tela kojim bi predsedavao Tramp, uz učešće Tonija Blera.

Zamenik predsednika Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) Husein al-Šeik rekao je da se sastao sa Blerom kako bi razgovarali o "danu posle" u Gazi i o tome kako da Trampov plan za "zaustavljanje rata u Gazi i uspostavljanje trajnog mira u regionu" postane uspešan, prenosi Rojters.

"Potvrdili smo našu spremnost da sarađujemo sa predsednikom Trampom, gospodinom Blerom i partnerima na učvršćivanju primirja, omogućavanju ulaska humanitarne pomoći, oslobađanju talaca i zatvorenika, a zatim i na početku obnove i rekonstrukcije", napisao je Šeik na Iksu.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu odbacio je mogućnost da Gazom upravlja Palestinska uprava.