Nasilje je izbilo nekoliko nedelja pre 50. godišnjice smrti tog čoveka koji je gvozdenom pesnicom vladao Španijom od 1939. sve do svoje smrti 1975. godine.

Profašistička stranka Falanga je tim skupom kojim je htela da "potvrdi odbranu jedinstva Španije" priredila baš u autonomnoj pokrajini Baskiji koja teži nezavisnosti.

Francisko Franko Foto: Wikipedia

Ta stranka tvrdi da je nastavljačica španske Falange osnovane 1933. godine koja je bila stub Frankovog režima.

Više desetina aktivista je na centralnom trgu grada Vitorija fašistički pozdravljalo i mahalo zastavama Španije, gde su dopli njihovi protivnici pod kapuljačama, te su dva strane, pre nego što ih je policija rasterala, jedna na drugu bacale šta su našle i palile kontejnere sa smećem.