HOROR U GRČKOJ! Jednogodišnja devojčica umalo umrla, otac (27) se ceo dan drogirao pored nje
Prema dostupnim informacijama, tragičan događaj odigrao se u subotu, kada je policija stigla u dom 27-godišnjeg muškarca u Patisiji, u Grčkoj, i zatekla devojčicu bez svesti.
Kako je istraga utvrdila, 27-godišnjak, poreklom iz Egipta, prethodnog dana pušio je drogu pored deteta, što je dovelo do toga da devojčica izgubi svest.
Egipćanin je uhapšen, dok je dete prevezeno u bolnicu, gde je intubirano.
