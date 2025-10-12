Slušaj vest

Prema dostupnim informacijama, tragičan događaj odigrao se u subotu, kada je policija stigla u dom 27-godišnjeg muškarca u Patisiji, u Grčkoj, i zatekla devojčicu bez svesti.

Kako je istraga utvrdila, 27-godišnjak, poreklom iz Egipta, prethodnog dana pušio je drogu pored deteta, što je dovelo do toga da devojčica izgubi svest.

Egipćanin je uhapšen, dok je dete prevezeno u bolnicu, gde je intubirano.

Kurir.rs/Protothema

Ne propustitePlanetaDETE (6) SE UDAVILO U BAZENU! Tragedija u Grčkoj: Izvukli ga na površinu, ali je bilo prekasno! Roditelji sve vreme bili u bazenu s njim
grcka-hitna-pomoc.jpg
PlanetaPAO BALKON NA TROTOAR, ŽENA ZA DLAKU IZBEGLA STRAVIČNU SMRT: Jeziv snimak incidenta, sve se odigralo u sekundi (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaTRAGEDIJA U EGEJSKOM MORU: Potonuo čamac, udavilo se troje odraslih i jedno dete!
Migranti u čamcu, ilustracija
PlanetaBIVŠI PREMIJER GRČKE DONEO KONAČNU ODLUKU Cipras podneo ostavku na mesto poslanika Sirize!
Aleksis Cipras