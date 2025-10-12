Slušaj vest

"Vojni pritisak koji smo vršili protekle dve godine, zajedno s komplementarnim diplomatskim merama, predstavlja pobedu nad Hamasom", rekao je Zamir u izjavi za televiziju uoči očekivanog sutrašnjeg povratka talaca Hamasa u Izrael po sporazumu o primirju koji su predložile Sjedinjene Američke Države (SAD), a Izrael i Hamas prihvatili.

General je dodao da će izraelska vojska nastaviti da "deluje kako bi oblikovala bezbednosnu realnost koja osigurava da Pojas Gaze više ne predstavlja pretnju za Državu Izrael i njene građane".

General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik Generalštaba IDF, izraelske vojske Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Hamas mora da, po planu koji je predložio predsednik SAD Donald Tramp, oslobodi preostalih 47 talaca, živih ili mrtvih, otetih 7. oktobra 2023. godine i telo vojnika poginulog 2014. tokom prethodnog rata u Gazi, a Izrael zauzvrat treba da pusti na slobodu oko 2.000 zarobljenih ili od ranije zatvorenih Palestinaca, od kojih je 250 bilo kažnjeno doživotnim zatvorom.

