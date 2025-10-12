Slušaj vest

"Vojni pritisak koji smo vršili protekle dve godine, zajedno s komplementarnim diplomatskim merama, predstavlja pobedu nad Hamasom", rekao je Zamir u izjavi za televiziju uoči očekivanog sutrašnjeg povratka talaca Hamasa u Izrael po sporazumu o primirju koji su predložile Sjedinjene Američke Države (SAD), a Izrael i Hamas prihvatili.

General je dodao da će izraelska vojska nastaviti da "deluje kako bi oblikovala bezbednosnu realnost koja osigurava da Pojas Gaze više ne predstavlja pretnju za Državu Izrael i njene građane".

General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik Generalštaba IDF, izraelske vojske

Hamas mora da, po planu koji je predložio predsednik SAD Donald Tramp, oslobodi preostalih 47 talaca, živih ili mrtvih, otetih 7. oktobra 2023. godine i telo vojnika poginulog 2014. tokom prethodnog rata u Gazi, a Izrael zauzvrat treba da pusti na slobodu oko 2.000 zarobljenih ili od ranije zatvorenih Palestinaca, od kojih je 250 bilo kažnjeno doživotnim zatvorom.