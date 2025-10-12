"Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu! Veoma poštovani predsednik Si je samo imao loš trenutak. On ne želi depresiju za svoju zemlju, a ni ja to ne želim. SAD žele da pomognu Kini, a ne da joj nanesu štetu", naveo je Tramp u objavi na njegovoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp u petak objavio da će od 1. novembra Kini uvesti dodatnu carinu od 100 odsto, pored one koja je već na snazi.

Kina je četvrtak saopštila da uvodi velika ograničenja na izvoz retkih minerala, što će pogoditi mnoge industrijske sektore na Zapadu.

Tramp i Si trebalo bi da se sastanu krajem meseca u Južnoj Koreji. Američki predsednik je saopštio da taj susret nije otkazao, ali da u ovom okolnostima ne vidi njegovu svrhu.

Nakon Trampove objave o povećanju carina Kini, na američkoj berzi je usledio veliki pad. Indeks S&P 500 i Nasdak su zabeležili svoj najgori dan od aprila, a Dau Džouns je imao najgori dan od maja, što je rezultiralo gubitkom od 1,6 bilion dolara u jednom danu.