Slušaj vest

Na današnjem, kako policija tvrdi, neprijavljenom protestu, učestvovalo je više od 5.000 ljudi, a veliki broj je bio u crnom i maskiranih lica, te su se ti sukobili sa policijom.

"Demonstracije su prouzrokovale značajnu materijalnu štetu", saopštila je policija Berna i dodala da je 536 ljudi privedeno i legitimisano, a zatim pušteno.

Policija tvrdi da je na protestu napadnuta građevinskim mašinama, komadima nameštaja, kamenjem, flašama i raketama za vatromet, navodi se u saopštenju.

Policajci su odgovorili vodenim topovima, suzavcem i gumenim mecima, a 18 ih je povređeno, uključujući dve žene, dok je četvoro hospitalizovano.

U saopštenju se dodaje da su širom grada razbijani prozori i ekrani bankomata, iscrtani grafiti i na drugi način oštećene fasade zgrada, i da su razbijani policijski automobili.

Policija je navela da je među uhapšenima za jednom osobom već bila raspisana poternica, dok se ostali terete za razne prekršaje, uključujući oštećenje imovine, neovlašćeni ulazak, napad i nanošenje telesnih povreda, podmetanje požara i nasilje ili pretnje organima reda.

Desetine hiljada ljudi na pro-palestinskim demonstracijama u Sidneju

Više desetina hiljada ljudi učestvovalo je danas na pro-palestinskom skupu u Sidneju, dok su skupovi organizovani na više lokacija širom Australije, saopštili su organizatori.

Palestinska akcija je, kao organizator protesta, procenila da je u Sidneju bilo 30.000 ljudi, dok policija nije objavila svoju procenu, prenosi agencija Rojters.

Neki od demonstranata su skeptični povodom implementacije sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji je predložio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp , a oni tvrde da je Izrael do sada prekršio svaki prekid vatre na koji je pristao.

"Čak i ako se primirje održi, Izrael i dalje sprovodi vojnu okupaciju Gaze i Zapadne obale", saopštila je organizatorka skupa u Sidneju Amal Naser.

Ona je dodala da "okupacija i sistemska diskriminacija Palestinaca koji žive u Izraelu predstavljaju sistem aparthejda". 

Australijski javni servis prikazao je snimke demonstranata sa palestinskim zastavama i kufijama koji prolaze ulicama Sidneja, a policija je saopštila da nije bilo privođenja. ; Skup je održan u poslovnoj četvrti jer je sud prošle nedelje odbio da se on održi oko Sidnejske opere.

Protest je osudio Izvršni savet australijskog jevrejstva, krovna grupa za više od 200 jevrejskih organizacija u toj zemlji. 

"Oni žele da sporazum (o prekidu vatre) propadne, što bi značilo da će se rat nastaviti", saopštio je jedan od direktora tog Saveta Piter Verthajm.

Pro-palestinski protesti su uobičajeni u Australiji, naročito u Sidneju i Melburnu, a oni se organizuju od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlaneta"POBEDA NAD HAMASOM" Oglasio se načelnik izraelske vojske, Ejal Zamir
Načelnik Generalštaba Odbrambenih snaga (vojske) Izraela, Ejal Zamir
PlanetaOGLASIO SE IZRAEL! Evo kad će Hamas konačno pustiti taoce na slobodu!
x EPA Atef Safadi.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE 18+) JEZIVI SNIMCI NEMILOSRDNOG POKOLJA U IZRAELU "Ubijali, palili, najmračniji dan u istoriji zemlje" KRVAVI 7. OKTOBAR VEČNO U SEĆANJU (VIDEO)
Snimci Hamasovog napada 7. oktobra 2023.
Planeta"POSTOJI ŠANSA, DESIĆE SE NEŠTO VELIKO" Trampova objava o Bliskom istoku privukla veliku pažnju
Donald Tramp