Na današnjem, kako policija tvrdi, neprijavljenom protestu, učestvovalo je više od 5.000 ljudi, a veliki broj je bio u crnom i maskiranih lica, te su se ti sukobili sa policijom.

"Demonstracije su prouzrokovale značajnu materijalnu štetu", saopštila je policija Berna i dodala da je 536 ljudi privedeno i legitimisano, a zatim pušteno.

Policija tvrdi da je na protestu napadnuta građevinskim mašinama, komadima nameštaja, kamenjem, flašama i raketama za vatromet, navodi se u saopštenju.

Policajci su odgovorili vodenim topovima, suzavcem i gumenim mecima, a 18 ih je povređeno, uključujući dve žene, dok je četvoro hospitalizovano.

U saopštenju se dodaje da su širom grada razbijani prozori i ekrani bankomata, iscrtani grafiti i na drugi način oštećene fasade zgrada, i da su razbijani policijski automobili.

Policija je navela da je među uhapšenima za jednom osobom već bila raspisana poternica, dok se ostali terete za razne prekršaje, uključujući oštećenje imovine, neovlašćeni ulazak, napad i nanošenje telesnih povreda, podmetanje požara i nasilje ili pretnje organima reda.

Desetine hiljada ljudi na pro-palestinskim demonstracijama u Sidneju

Više desetina hiljada ljudi učestvovalo je danas na pro-palestinskom skupu u Sidneju, dok su skupovi organizovani na više lokacija širom Australije, saopštili su organizatori.

Palestinska akcija je, kao organizator protesta, procenila da je u Sidneju bilo 30.000 ljudi, dok policija nije objavila svoju procenu, prenosi agencija Rojters.

Neki od demonstranata su skeptični povodom implementacije sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji je predložio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp , a oni tvrde da je Izrael do sada prekršio svaki prekid vatre na koji je pristao.

"Čak i ako se primirje održi, Izrael i dalje sprovodi vojnu okupaciju Gaze i Zapadne obale", saopštila je organizatorka skupa u Sidneju Amal Naser.

Ona je dodala da "okupacija i sistemska diskriminacija Palestinaca koji žive u Izraelu predstavljaju sistem aparthejda".

Australijski javni servis prikazao je snimke demonstranata sa palestinskim zastavama i kufijama koji prolaze ulicama Sidneja, a policija je saopštila da nije bilo privođenja. ; Skup je održan u poslovnoj četvrti jer je sud prošle nedelje odbio da se on održi oko Sidnejske opere.

Protest je osudio Izvršni savet australijskog jevrejstva, krovna grupa za više od 200 jevrejskih organizacija u toj zemlji.

"Oni žele da sporazum (o prekidu vatre) propadne, što bi značilo da će se rat nastaviti", saopštio je jedan od direktora tog Saveta Piter Verthajm.

Pro-palestinski protesti su uobičajeni u Australiji, naročito u Sidneju i Melburnu, a oni se organizuju od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine.