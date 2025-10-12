Slušaj vest

"Najveći uticaj uragana biće mogućnost poplava, posebno u područjima od severoistočne Severne Karoline prema severu, do većeg dela obale Nju Džersija", izjavio je meteorolog Bob Oravek iz Nacionalne meteorološke službe, preneo je ABC.

Takođe, prognozira se obilna kiša za jugoistočni deo Nove Engleske, područje Njujorka, kao i obalu Južne Karoline, rekao je Oravek.

Svi delovi Nju Džersija su pod vanrednim stanjem od subote uveče, koje bi trebalo da traje do ponedeljka.

Vetrovi će, prema prognozama, duvati brzinom do 97 km/h, pašće 13 cm kiše, a priobalne delove istoka SAD zahvatiće veliki talasi koji će prouzrokovati eroziju plaža.

Američka Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje zbog poplava i vetrova za Njujork, koje važi do ponedeljka popodne, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Na aerodromima od Vašingtona do Bostona prijavljena su kašnjenja i otkazivanja letova.