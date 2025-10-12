Američki predsednik Donald Tramp i predsednik Egipta Fatah el-Sisi predsedavaće sutrašnjem samitu o Gazi u Šarm el Šeiku, a prisustvovaće mu lideri dvadesetak zemalja.
Planeta
TRAMP, MAKRON, MERC, ERDOGAN... Evo koji svetski lideri će prisustvovati na sutrašnjem samitu o Gazi!
Slušaj vest
Dolazak u egipatsko letovalište na Crvenom moru su potvrdili britanski premijer Kir Starmer, predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, premijerka Italije Đorđa Meloni, španski premijer Pedro Sančez i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan.
Pored njih, samitu će prisustvovati i generalni sekretar Ujedinjenih nacijaAntonio Gutereš, kao i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
Večeras je potvrđeno da će na poziv egipatskog predsednika skupu prisustvovati i predsednik Palestine Mahmud Abaz.
- Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Kako je preneo Tajms ov Izrael, na samit nisu pozvani predstavnici Izraela, kao ni vođe Hamasa.
Kurir.rs/Fonet
Reaguj
Komentariši