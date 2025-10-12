Slušaj vest

Dolazak u egipatsko letovalište na Crvenom moru su potvrdili britanski premijer Kir Starmer, predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, premijerka Italije Đorđa Meloni, španski premijer Pedro Sančez i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

Pored njih, samitu će prisustvovati i generalni sekretar Ujedinjenih nacijaAntonio Gutereš, kao i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Večeras je potvrđeno da će na poziv egipatskog predsednika skupu prisustvovati i predsednik Palestine Mahmud Abaz.

- Foto: Profimedia

Kako je preneo Tajms ov Izrael, na samit nisu pozvani predstavnici Izraela, kao ni vođe Hamasa.

Kurir.rs/Fonet

x EPA Atef Safadi.jpg
