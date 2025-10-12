Slušaj vest

Bija je sa 92 godine najstariji predsednik na svetu.

Na čelu države je već 43 godine, a ako bi i sada pobedio, vladao bi Kamerunom do svoje 99. godine.

Pol Bija, predsednik Kameruna Foto: SHAWN THEW/EPA

On je na vlast došao 1982. godine posle ostavke predsednika Kameruna Ahmadua Ahidža koji je do tada jedini bio predsednik - još otkako je ta država stekla nezavisnost 1960. godine.

Predstavnici Izborne komisije izjavili su da je glasanje prošlo mirno, Ustavni savet ima rok do 26. oktobra da proglasi konačan rezultat izbora, ali analitičari predviđaju Bijinu pobedu.

Kurir.rs/Beta

Pol Bija, predsednik Kameruna
