Ovaj događaj je izazvao paniku među posetiocima i zabeležen je na video-snimcima koji kruže društvenim mrežama.

Snimak prikazuje muškarca kako se drži za metalnu konstrukciju panoramskog točka kako bi izbegao pad, dok prolaznici vrište tražeći pomoć.

Žena koja je bila s njim takođe je ostala zarobljena u oštećenom sedištu i morala je da se drži dok pomoć nije stigla.

Prema navodima Vatrogasne službe, ženi je pomoć pružio tim Mobilne hitne medicinske pomoći (SAMU). Gradske vlasti nisu saopštile da li je muškarac povređen niti da li je dobio medicinsku pomoć.

Nakon incidenta, to područje je ograđeno, a vožnja zatvorena.

U saopštenju, opština Senador Gviomar, odgovorna za organizaciju sajma, izjavila je da je luna-park prethodno bio pregledan i da će se sprovesti nova tehnička inspekcija.

Prema navodima opštine, biće preduzete administrativne mere kako bi se istražio incident i sprečile dalje nesreće.

Kurir.rs/Takta.br

