Slušaj vest

Posle višemesečnih sukoba i teških pregovora, postignut je sporazum između Izraela i Hamasa koji predviđa razmenu 47 izraelskih talaca za oko 2.000 palestinskih zatvorenika. Hebrejski mediji izveštavaju da je sedam talaca prebačeno u Crveni krst u Gazi, među njima je i Alon Ohel, državljanin Srbije.

Koliko je za Izraelu bilo teško da pristane na razmenu u kojoj se oslobađa veliki broj zatvorenih, pitanje je o kojem je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio Aleksandar Nikolić, počasni konzul Republike Srbije u Izraelu.

Foto: Privatna Arhiva

- Prvih 7 kidnapovanih talaca koji su u životu, a među njima i naš Alon Ohel, konačno je oslobođen. Ovog momenta je na putu predaje vlastima izraelske vojske. Tamo će biti preliminarno pregledan, potom upućen sa druge strane zelene linije, unutar suverenog Izraela, gde će se sresti sa svojom porodicom. Ovo je zaista nešto što smo čekali čak 2 godine i 6 dana. Konačno kraj ove agonije - kaže Nikolić.

Otkrio je detalje o oslobađanju preostalih talaca.

- Oslobađanje preostalih talaca koji su u životu trebalo bi da bude oko 11 časova, sve da bude gotovo do 12, kada ističe 72 sata od povlačenja izraelseke vojske, time bi ova prva faza trofaznog sporazuma o prekidu vatre, oslobađanjem i palestinskih zatvorenika, bila okončana. Ova patnja je takva kakva se ne pamti. Rat koji je trajao dve godine za ovako malu zemlju, oni nisu bili spremni za ovakvu agoniju.

"KONAČNO KRAJ AGONIJE" Počasni konzul Srbije u Izraelu otkriva šta se sada dešava sa oslobođenim Alonom Ohelom: Upućen na pregled, pa se spaja sa porodicom Izvor: Kurir televizija

Predsednik SAD Donald Tramp putuјe u Izrael, gde se očekuјe da će se kasniјe sastati sa izraelskim premiјerom Benјaminom Netanijahuom.

- Predsednik Donald Tramp se sastaje sa porodicama talaca, obratiće se parlamentu i odleteti u pravcu Šarm el Šeika, gde će biti potpisan sporazum. Ovo je zaista nešto krucijalno za Izrael, ali bojim se da je realnost takva da treba da se usredsredimo da danas prvo prođe kako treba i da se ne uruši - istakao je Nikolić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs