Lipman je za Skaj njuz rekao da je Hamas postigao tri glavna cilja u ratu u Gazi: oslobađanje političkih zatvorenika, vraćanje palestinskog pitanja "na svetske naslove" i narušavanje odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.

Na pitanje da li će prekid vatre trajati i da li će druga faza sporazuma ići po planu, Lipman je rekao da veruje da hoće.

- Vidite da postoji ogroman zamah. Sedam talaca je već oslobođeno. Skoro svi to smatraju čudom. Svi su složni, svi rade iza kulisa da ovo funkcioniše - rekao je.

Oslobađanje izraelskih talaca iz zatočeništva Hamasa u sklopu mirovnog plana za Pojas Gaze američkog predsednika Donalda Trampa

Međutim, naglasio je da će sledeće faze biti veoma teške jer će sve zavisiti od tumačenja sporazuma.

- Treba imati na umu da Hamas i dalje odbacuje samu ideju razoružanja, tako da će verovatno sakriti oružje. Možda će predati nešto, ali će deo sačuvati - rekao je.

Lipman je dodao da Hamas nije kao ISIS i da će nastaviti da se prilagođava.

- Hamas nije kao ISIS – Hamas će se prilagoditi i promeniti. To su već rekli. Učestvovaće u političkom procesu. U tom smislu su veoma neobični - rekao je.

Zaključio je da Hamas razume šta mora da uradi da bi se prilagodio novoj realnosti. "Radili su to i ranije. Dakle, iako su trenutno oslabljeni, daleko su od poraženih", rekao je Lipman.