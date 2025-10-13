Slušaj vest

Ukrajinski dronovi su 13. oktobra pogodili naftno skladište u gradu Feodosija na Krimu, zapalivši objekat, prema rečima Sergeja Aksjonova, šefa vlasti koje je postavila Rusija, piše Kijev independent.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana tokom noći presrela ukupno 103 drona iznad ruskih i ukrajinskih teritorija, uključujući 40 iznad Krima.

1/5 Vidi galeriju Najveće rusko skladište nafte na Krimu u plamenu. Najverovatnije je reč o drugom ukrajinskom napadu dronovima na Feodosiju. Nema žrtava, ali je pričinjena velika šteta. Foto: Printscreen/X

Na društvenim mrežama tokom noći objavljeni su snimci velikog požara i gustog crnog dima koji se uzdizao iznad skladišta. Stanovnici su prijavili da se odsjaj vatre mogao videti iz različitih delova grada.

Drugi napad na isto postrojenje za samo nedelju dana

Napad se, prema izveštajima, dogodio oko ponoći i to je drugi napad na isto postrojenje. Podsetimo, prethodni se desio 6. oktobra

Aksjonov je rekao da su hitne službe na terenu i da, prema prvim informacijama, nema žrtava.

Nije potvrđeno ko stoji iza napada

Ukrajina se za sada nije oglasila povodom incidenta. Naftno skladište u Feodosiji je multifunkcionalni objekat koji služi za pretovar nafte i naftnih derivata između železničkih cisterni, brodova i drumskog transporta.

Ključno skladište za ruske snage

Skladište se nalazi na oko 250 kilometara od teritorije pod ukrajinskom kontrolom i predstavlja najveći objekat za skladištenje nafte na Krimu. Može da primi do 250.000 tona goriva koje se koristi za snabdevanje ruskih snaga.

Ukrajina sistematski gađa rusku naftnu infrastrukturu

Ukrajinske snage redovno napadaju rusku naftnu infrastrukturu, koja predstavlja ključni finansijski resurs za finansiranje rata velikih razmera.