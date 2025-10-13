"NAŠ PRIJATELJ DONALD IMA TAKTIKU" Lukašenko tvrdi da zna šta se dešava iza Trampove najave ISPORUKE TOMAHAVKA KIjevu i upozorava "Ukrajina bi mogla da NESTANE"
Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko smatra da bi Ukrajina mogla da "prestane da postoji kao država" ukoliko predsednik Volodimir Zelenski "ne sedne, pregovara i deluje hitno".
Lukašenko je Pavlu Zarubinu, ruskom televizijskom novinaru bliskom Kremlju, rekao da je ranije krivio evropske lidere za neuspeh u postizanju sporazuma, ali da sada veruje da "problem nije u SAD... niti u Rusiji... već u Volodimiru Zelenskom".
Kijev indipendent prenosi tvrdnju šefa beloruske države da treba izvršiti snažan pritisak na ukrajinskog predsednika kako bi mu se nametnule "odgovarajuće" odluke.
Podseća se da su ukrajinski i evropski zvaničnici dosledno pozivali na potpuni prekid neprijateljstava kao preduslov za istinske mirovne pregovore između Kijeva i Moskve.
Kremlj je dosledno odbacivao ove zahteve, insistirajući da Ukrajina prvo mora da napravi velike ustupke poput raspuštanja vojske i odbijanja strane vojne pomoći.
- Moraju hitno da se preduzmu akcije. Rusija napreduje na prvoj liniji fronta i to kažem odgovorno, jer to posmatram svaki dan, a to bi moglo da dovede do nestanka Ukrajine kao države - rekao je Lukašenko.
On je zatim izneo tvrdnju da je situacija "veoma ozbiljna" i pozvao na hitan dijalog kako bi se sprečila dalja eskalacija.
- Želeo bih da predsednik Ukrajine posluša moje predloge i shvati da niko neće doneti sreću Ukrajini osim slovenskih država - poručio je predsednik Belorusije.
Lukašenko je zatim preusmerio pažnju na međunarodnu dinamiku, govoreći o politici SAD i potencijalnoj vojnoj pomoći Vašingtona Kijevu.
- Naš prijatelj Donald (Tramp) ima određenu taktiku za rešavanje najhitnijih pitanja. Zato ponekad vrši pritisak na nadležne organe i ljude, ponekad deluje oštrije, a onda malo popusti i povlači se - kazao je Lukašenko u vezi sa Trampovom potencijalnom isporukom dalekometnih raketa Tomahavk Ukrajini.
Lukašenko, koji vlada Belorusijom od 1994. godine, bliski je saveznik Putina.
On je dozvolio je ruskim snagama da koriste teritoriju Belorusije za pokretanje napada na Ukrajinu na početku opšte invazije u februaru 2022. godine.
Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je 5. oktobra da će "pozitivan" trend u odnosima između Rusije i SAD biti uništen ako Vašington preda rakete Tomahavk Ukrajini.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)