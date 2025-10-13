Slušaj vest

Globalni samit žena jutros je svečano otvoren u Pekingu, a kineski predsednik Si Đinping održao je govor.

Si je rekao da su žene važni tvorci, pokretači i čuvari ljudske civilizacije, te da je unapređenje ženskog pitanja zajednička odgovornost međunarodne zajednice. Naveo je da je tokom proteklih 30 godina, pod vođstvom duha Globalnog samita žena u Pekingu, globalni pokret za prava žena uspešno napredovao, dajući napredak ljudskoj civilizaciji.

Si je naglasio da se gledajući u budućnost mora ponovo shvatiti prvobitna namera Pekinškog svetskog Udruženja žena, postići širi konsenzus, otvoriti širi put, ali je potrebno i poduzeti pragmatičnije akcije kako bi se ubrzao novi proces sveobuhvatnog razvoja žena.

Si je izneo četiri predloga:

Prvi, zajednički stvoriti povoljno okruženje za rast i razvoj žena. Rekao je da su mir i spokoj preduslov za sveobuhvatan razvoj žena. Naveo je da se svi moraju pridržavati zajedničkog, sveobuhvatnog, kooperativnog i održivog pogleda na bezbednost. Takođe je prema njegovim rečima važno očuvati svetski mir, omogućiti širokim slojevima žena da uživaju u sreći i mirnom životu, daleko od senki ratova i nemira. Potrebno je pojačati zaštitu žena i devojčica u područjima pogođenim sukobima, siromaštvom i katastrofama, kao i podržati žene u prevenciji sukoba i obnovi domova, unaprediti i usavršiti mehanizme protiv nasilja, te se odlučno boriti protiv svih oblika nasilja nad ženama.

Drugi, zajedno razvijati snažnu pokretačku snagu za visokokvalitetni razvoj ženskog pitanja. Modernizacija sveta treba da uključuje i bude deljena od strane žena širom sveta. Potrebno je fokusirati se na rešavanje problema neujednačenog i nedovoljnog razvoja žena na globalnom nivou, kako bi sve žene imale koristi od globalizacije ekonomije i efikasno podstakle sveobuhvatan razvoj žena.

Treći, zajedno izgraditi sistem upravljanja koji štiti prava žena. Moraju se unaprediti institucije i zakoni, te uvesti više konkretnih i pristupačnih politika, omogućiti da više kvalitetnih zdravstvenih i obrazovnih resursa bude dostupno svim ženama i truditi se da žene u velikoj meri uživaju u svim pravima na pravedan i sveobuhvatan način.

Četvrti, zajedno ispisati novu stranicu u promovisanju globalne saradnje žena. Žene su važna snaga u reformisanju i unapređenju globalnog sistema upravljanja, poručio je Si. Zato je važno podržati žene da preuzmu odgovornost u novom vremenu, da se duboko uključe u globalno upravljanje i da dele rezultate upravljanja. Takođe je potrebno podržati UN da igraju ključnu ulogu, više se fokusirati na potrebe žena u zemljama u razvoju, izgraditi široku platformu za saradnju za žene iz različitih zemalja i stalno produbljivati razmenu i međusobno učenje.

“Dame i gospodo, prijatelji!

Kina insistira na velikoj praksi da se ženski poslovi integrišu u modernizaciju u kineskom stilu. Pobedili smo u najvećoj borbi protiv siromaštva u istoriji čovečanstva. Oko 690 miliona žena istovremeno uživa imućan život, čime smo unapred ostvarili cilj UN-a o smanjenju siromaštva tokom procesa dugotrajnog razvoja do 2030. godine. Stopa smrtnosti majki pala je za oko 80 odsto u Kini u odnosu na 1995. godinu. Glavni indeksi o zdravlju žena i dece zauzeli su vodeće mesto među zemljama sa srednjim i visokim prihodima na svetu.

Danas, kineske žene igraju važnu ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju. Zahvaljujući dugogodišnjim naporima, žene u novoj eri, sa neviđenim samopouzdanjem i vitalnošću, učestvuju u celom procesu državnog i društvenog upravljanja, rade na prvom frontu revitalizacije ruralnih područja i zajedničkog bogatstva, ulažu napore u naučne i tehnološke inovacije i u digitalnu transformaciju, kao i ispisuju novo poglavlje napretka. Svaka žena je glavna uloga na putu modernizacije u kineskom stilu! Kina aktivno pruža prilike i podršku globalnom napretku žena kroz sopstveni razvoj. Kina je pokrenula Međunarodni dan dijaloga civilizacija, u saradnji s UNESCO-om, te ustanovila Nagradu za obrazovanje devojčica i žena. Takođe, Kina sprovodi niz humanitarnih projekata, poput ‘Projekta zdravlja majki i dece’ i ‘Projekta srećnih škola’ u okviru inicijative ‘Pojas i put’ i Šangajske organizacije za saradnju, kako bi bolje promovisala međunarodnu saradnju i razmenu u oblasti ženskih prava i razvoja. Tokom narednih pet godina, Kina će donirati dodatnih 10 miliona američkih dolara za UN Žene. U međuvremenu, Kina će izdvojiti 100 miliona dolara iz Globalnog fonda za razvoj i saradnju Jug-Jug, za saradnju sa međunarodnim organizacijama na projektima za promovisanje razvoja žena i devojčica.

Kina će podržati 1,000 ‘malih i lepih’ projekata za život žena i devojčica kao prioritetnih korisnika, te pozvati 50.000 žena u Kinu na programe razmene i obuke. Kina će takođe uspostaviti centar posvećen promovisanju izgradnje kapaciteta žena širom sveta, kroz koji će sprovoditi saradnju sa relevantnim zemljama i međunarodnim organizacijama, kako bi se obučilo više izvanrednih ženskih profesionalaca”, naveo je u govoru kineski predsednik Si.