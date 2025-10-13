Slušaj vest

Eksplozija je izazvala požar koji se brzo proširio, a gust dim je ispunio celo stepenište.

Prema policiji, eksplozija se dogodila u stanu u prizemlju višespratnice. Muškarac koji je tamo živeo zadobio je tešku povredu glave, ali je van životne opasnosti.

Više od 45 drugih ljudi zadobilo je lakše povrede od udisanja dima, a 15 je prebačeno u bolnicu, izveštava Tages Špigel.

Vatrogasci i policija su odmah stigli na lice mesta, a do jutra je skoro 100 vatrogasaca bilo na licu mesta. Šestospratnica je evakuisana, a neki od stanovnika su smešteni u privremeni smeštaj.

Nemački mediji su izvestili da su se tokom gašenja požara dogodile dodatne eksplozije, ali policija još nije potvrdila niti demantovala ove navode.

Policija i stručnjaci iz Krivičnog istražnog instituta istražuju uzrok eksplozije, a na lice mesta su poslati i istražitelji eksploziva.