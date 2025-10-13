Evo sa kime će se sastati

U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa Šandorom Čanjijem, otkriti "posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje".

Nije otkrio nikakve dalje detalje, ali je naglasio da će to biti "događaj od nacionalnog značaja".

Nakon toga, Viktor Orban planira da otputuje u Šarm el Šeik u Egiptu, gde se očekuje da će učestvovati na međunarodnom mirovnom samitu koji organizuje predsednik SAD Donald Tramp.

Prema njegovim rečima, u subotu uveče je dobio lični poziv od Trampa da potpiše mirovni plan u kojem bi učestvovali Sjedinjene Države, Katar, Turska i Egipat. Orban naglašava da je Tramp "uspeo da uradi ono što je potrebno", i da, ako Mađarska i njeni saveznici ne podlegnu "sirenskim pesmama ratnih huškača", isti model stabilizacije može biti primenjen u Ukrajini.

On ističe da ovom putu treba pružiti punu podršku.

Prema rečima premijera, bez obzira na geografski položaj, veličinu zemlje ili ozbiljnost problema, u svetu postoji mreža mirovnih pokreta koji, bilo da su na Bliskom istoku, Kavkazu ili u Ukrajini, rade u saradnji jedni sa drugima.

Mađarska je, prema Orbanu, "ponosni član ove mirovne koalicije, koalicije normalnih ljudi".