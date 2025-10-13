Slušaj vest

Predsednica Klaudija Šejnbaum otputovala je neke od država i rekla da će vlada početi popis među pogođenima kako bi raspodelila pomoć.

Meksička agencija za civilnu zaštitu saopštila je da je do nedelje uveče u obilnim kišama poginulo 18 ljudi u državi Verakruz na obali Meksičkog zaliva i 16 ljudi u državi Idalgo, severno od Meksiko Sitija.

Najmanje 12 ljudi je poginulo u Puebli, istočno od Meksiko Sitija. Ranije je u centralnoj državi Keretaro jedno dete poginulo zarobljeno u klizištu.

Taj broj žrtava bi mogao da poraste jer su spasioci nastavili da kopaju kroz natopljena sela zatrpana blatom i ruševinama, javlja AP.

Civilna zaštita je saopštila da je najmanje 38 ljudi nestalo u tri različite države.

Smrtonosni pljuskovi posledica su dva tropska sistema - uraganu Prisila i tropskoj oluji Rejmond, koji su se formirali kod zapadne obale Meksika i od tada su se razišli.

Kurir.rs/Fonet

Ne propustitePlanetaTOTALNI MRAK U MEKSIKU! Više od DVA MILIONA ljudi ostalo bez struje! Predsednica se HITNO obratila naciji (FOTO/VIDEO)
meksiko.jpg
PlanetaTINEJDŽERKA PREMINULA, REKLI SU OD KOVIDA: Otac je onda otvorio kovčeg i otkrio jezivu istinu (FOTO)
paloma-nicole-arellano-escobedo-surgeon-112096603 copy.jpg
PlanetaMRTVI LEŽE NA SVE STRANE! Izbio BRUTALNI krvavi sukob dve narko bande u zatvoru! Robijaši uzeli čuvare za taoce, nastao je POKOLJ! (FOTO/VIDEO)
0a2c6b27-c0f2-426a-b86e-4cc39ab87a9f.jpg
PlanetaHOROR NA AUTOPUTU, 15 MRTVIH! Tela ugljenisana i razbacana, minibus ZGUŽVAN! Teška saobraćajka, zakucao se u taksi i automobil! Užas na Jukatanu! (FOTO/VIDEO)
meksiko-policija.jpg