Slušaj vest

Predsednica Klaudija Šejnbaum otputovala je neke od država i rekla da će vlada početi popis među pogođenima kako bi raspodelila pomoć.

Meksička agencija za civilnu zaštitu saopštila je da je do nedelje uveče u obilnim kišama poginulo 18 ljudi u državi Verakruz na obali Meksičkog zaliva i 16 ljudi u državi Idalgo, severno od Meksiko Sitija.

Najmanje 12 ljudi je poginulo u Puebli, istočno od Meksiko Sitija. Ranije je u centralnoj državi Keretaro jedno dete poginulo zarobljeno u klizištu.

Taj broj žrtava bi mogao da poraste jer su spasioci nastavili da kopaju kroz natopljena sela zatrpana blatom i ruševinama, javlja AP.

Civilna zaštita je saopštila da je najmanje 38 ljudi nestalo u tri različite države.

Smrtonosni pljuskovi posledica su dva tropska sistema - uraganu Prisila i tropskoj oluji Rejmond, koji su se formirali kod zapadne obale Meksika i od tada su se razišli.