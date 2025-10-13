Autobus sleteo sa puta i survao se u provaliju

Najmanje 42 osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći u planinskom regionu severnog dela Južne Afrike, saopštile su vlasti u ponedeljak.

Nesreća se dogodila u nedelju na autoputu N1, u blizini grada Luis Tričard, na oko 400 kilometara severno od prestonice Pretorije.

Autobus se prevrnuo na strmom planinskom prevoju

Portparol Uprave za bezbednost saobraćaja, Simon Zvane, izjavio je za južnoafrički portal News24 da su vlasti potvrdile 42 poginule osobe, ali da se broj stradalih i povređenih još uvek proverava.

Prema navodima pokrajinske vlade, autobus je sleteo s puta na strmom planinskom prevoju i survao se u jarugu.

Na fotografijama koje su objavile vlasti vidi se plavi autobus prevrnut naopako u useku pored puta.

Putnici su bili strani državljani

Vlasti su saopštile da je autobus putovao iz Istočnog Kejpa, na jugu zemlje, prema severu.

Prema rečima predstavnika pokrajinske vlade Limpopo, vozilo je najverovatnije prevozilo državljane Zimbabveai Malavijakoji su se vraćali svojim kućama. Preživeli su prebačeni u bolnice.