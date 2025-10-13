Slušaj vest

Na brodu sa njim su tokom borbe bili i njegova devojka Barbora i njegov mlađi brat Sima.

Pleva nikada neće zaboraviti trenutak kada je beli div izronio iz vode nakon 20-minutne borbe. Poetično se priseća noći: "Kao zrak sunčeve svetlosti koji prodire kroz najmračnije dubine, riba se podigla na površinu.“

Brat i devojka mu pomogli oko ulova

Štepan, koji je već ulovio mnogo velikih somova, rekao je da će mu ovaj trenutak ostati zauvek u sećanju.

Čak i tokom borbe, primetio je da na štapu visi nešto veoma posebno: "Štap sam dao i bratu i Barbori da i oni osete ovu moć."

Trojac odbija da otkrije tačnu lokaciju gde se beli som zakačio za veštački mamac u obliku skuše. Međutim, prema pisanju nemačkog BILD-a, u pitanju je akumulaciono jezeru južno od Brna, blizu austrijske granice. Ulov se dogodio u noći 21. septembra, a fotografije su tek sada objavljene.

Beli džin je genetski poremećaj

Uprkos beloj boji, ovaj som nije posebna vrsta, već evropski som (Silurus glanis) sa genetskim poremećajem u proizvodnji pigmenta.

Štepan Pleva, koji je nekada išao na pecanje sa svojim dedom, sada već nekoliko godina peca u timu češkog šampiona u lovu soma Jakuba Vagnera (43). Beli džinovski som je devet centimetara manji od rekorda. Za najvećeg albino soma ulovljenog u Češkoj se kaže da je merio 225 cm.

Trojac je vratio svoj ulov u jezero. Somovi rastu tokom celog života. Ako Pleva i njegov tim ponovo ulove ovu istu ribu za 10 godina, možda će moći da obore rekord.