STRAVIČAN SUDAR VOZOVA U SLOVAČKOJ: Povređen veliki broj ljudi, HITNO poslat spasilački helikopter (FOTO/VIDEO)
Najmanje 100 ljudi je povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj, preneo je portal TA3. Do nesreće je došlo danas oko 10 časova, u blizini sela Jablonov nad Turnjou, kada su se dva ekspresna voza sudarila na mestu gde se ukrštaju dve železničke pruge.
Portparol Slovačke železničke kompanije, Jan Baček, izjavio je da je uzrok nesreće još uvek predmet istrage.
- Trenutno je prioritet spasavanje i evakuacija putnika i naših zaposlenih - rekao je Baček.
Na mesto nesreće poslato je pet ambulantnih vozila i jedan spasilački helikopter. Policija je saopštila da se sudar dogodio ispred tunela i da putnici postepeno napuštaju vozove.
Takođe je navedeno da policija obezbeđuje područje nesreće, koordinira rad spasilačkih službi i usmerava kretanje ljudi u okolini mesta događaja.
(Kurir.rs/TA3/Preneo: V.M.)