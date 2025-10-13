Slušaj vest

Najmanje 100 ljudi je povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj, preneo je portal TA3. Do nesreće je došlo danas oko 10 časova, u blizini sela Jablonov nad Turnjou, kada su se dva ekspresna voza sudarila na mestu gde se ukrštaju dve železničke pruge.

Sudar vozova u Slovačkoj, najmanje 20 povređenih Foto: Printscreen/X

Portparol Slovačke železničke kompanije, Jan Baček, izjavio je da je uzrok nesreće još uvek predmet istrage.

- Trenutno je prioritet spasavanje i evakuacija putnika i naših zaposlenih - rekao je Baček.

Na mesto nesreće poslato je pet ambulantnih vozila i jedan spasilački helikopter. Policija je saopštila da se sudar dogodio ispred tunela i da putnici postepeno napuštaju vozove.

Takođe je navedeno da policija obezbeđuje područje nesreće, koordinira rad spasilačkih službi i usmerava kretanje ljudi u okolini mesta događaja.

(Kurir.rs/TA3/Preneo: V.M.)

