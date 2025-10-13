OSMESI NA LICIMA I SUZE U OČIMA: Izraelski taoci u Gazi razgovarali s porodicama pre oslobađanja, objavljeni potresni snimci (FOTO/VIDEO)
Neki taoci koje je držao Hamasmogli su da razgovaraju sa svojim porodicama putem video poziva neposredno pre puštanja u ponedeljak, izvestili su izraelski mediji, a snimci razgovora kruže i društvenim mrežama.
Za mnoge taoce to je bio prvi kontakt s porodicom za više od dve godine zatočeništva, tokom kojih su bili potpuno odsečeni od spoljnog sveta.
Video zapisi se smatraju propagandom Hamasa, što omogućuje islamističkoj grupi da se predstavi kao humana. Na nekim snimcima, članovi Hamasa mogu se videti u pozadini.
Grupa se takođe suočila s optužbama za propagandu tokom groznih postupaka primopredaje talaca ranije ove godine.
Kako bi se to izbeglo, primopredaje u ponedeljak odvijale su se bez prisutnosti medija.
- Vraćate se kući, svi se vraćate kući. Nema više rata - rekla je Einav Zangauker, majka taoca, u suzama, prema Times of Israel.
Mediji su takođe podelili slike drugih talaca, uključujući braću Davida i Ariela Kunia kao i Nimroda Koena, kako razgovaraju sa svojim porodicama putem video poziva.
- Nisam ništa čula, ali sam ih videla i to je dovoljno - rekla je majka braće Kunio.
