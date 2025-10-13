Slušaj vest

Neki taoci koje je držao Hamasmogli su da razgovaraju sa svojim porodicama putem video poziva neposredno pre puštanja u ponedeljak, izvestili su izraelski mediji, a snimci razgovora kruže i društvenim mrežama.

Za mnoge taoce to je bio prvi kontakt s porodicom za više od dve godine zatočeništva, tokom kojih su bili potpuno odsečeni od spoljnog sveta.

1/9 Vidi galeriju Izraelski taoci se javili svojim porodicama dok su još bili u rukama Hamasa Foto: Printscreen/X

Video zapisi se smatraju propagandom Hamasa, što omogućuje islamističkoj grupi da se predstavi kao humana. Na nekim snimcima, članovi Hamasa mogu se videti u pozadini.

Grupa se takođe suočila s optužbama za propagandu tokom groznih postupaka primopredaje talaca ranije ove godine.

Kako bi se to izbeglo, primopredaje u ponedeljak odvijale su se bez prisutnosti medija.

- Vraćate se kući, svi se vraćate kući. Nema više rata - rekla je Einav Zangauker, majka taoca, u suzama, prema Times of Israel.

Mediji su takođe podelili slike drugih talaca, uključujući braću Davida i Ariela Kunia kao i Nimroda Koena, kako razgovaraju sa svojim porodicama putem video poziva.