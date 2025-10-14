Slušaj vest

"Sa snažnim napretkom Albanije, danas mogu da objavim skoro 100 miliona evra. Sada je važno da se ostane na kursu", rekla je Fon der Lajen na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Rama je rekao da fon der Lajen i Evropska komisija posvećuju posebnu pažnju zemljama Zapadnog Balkana i njihovoj evropskoj integraciji i dodao da je sa predsednicom Komisije razgovarao o integraciji Albanije u EU, Planu rasta za Zapadni Balkan i ratu u Ukrajini.

"Predsednica i aktuelna Evropska komisija posvećuju posebnu pažnju zemljama Zapadnog Balkana. U tom smislu razgovarali smo o procesu integracije, koji napreduje veoma brzo i uspešno. Govorili smo i o novom Planu rasta koji je EK stavila na raspolaganje Zapadnom Balkanu. Veoma mi je drago što smo i po tom pitanju dobili pozitivnu ocenu od predsednice, i nastavićemo da s predanošću i istrajnošću ispunjavamo preuzete obaveze", rekao je Rama.

On je dodao da su razgovarali i o jačanju bezbednosti u regionu.

Kada je reč o Ukrajini, saglasili su se da Ukrajinu treba i podržavati bez ikakvih rezervi, rekao je Rama.

On je izrazio zahvalnosti Evropskoj komisiji, "jer napredak pregovaračkog procesa ne bi izgledao ovako bez podrške Komisije".

"Naravno, zahvaljujem Ursuli fon der Lajen ne samo što se ponovo vraća u Albaniju, već i što ostaje nepokolebljiva u podršci evropskoj integraciji Albanije", izjavio je Rama.

Po dolasku u Tiranu, Fon der Lajen je izrazila zadovoljstvo što svoju godišnju turneju po Zapadnom Balkanu započinje u glavnom gradu Albanije.

"Albanija je na pravom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. U prethodne tri godine postignut je rekordan napredak. Spremni smo da vas podržimo na svakom koraku tog puta", objavila je na platformi Iks.

U zgradi Predsedništva u Tirani predsednicu Komisije dočelao ju je predsednik Albanije Bajram Begaj.

U okviru zapadnobalkanske turneje Fon der Lajen će u sredu posetiti Beograd.