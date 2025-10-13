Slušaj vest

Najmanje 27 ljudi je ubijeno u žestokim sukobima između snaga bezbednosti Hamasa i naoružanih članova klana Dugmuš u Gazi, u jednom od najnasilnijih unutrašnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi.

Maskirani naoružani pripadnici Hamasa razmenili su, prema izjavama svedoka za BBC, razmenili vatru sa borcima klana u blizini jordanske bolnice.

Visoki zvaničnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas rekao je da su jedinice bezbednosti okružile pripadnike klana i upustile se u teške borbe kako bi ih uhapsili.

Navodi se da je osam hamasovaca ubijeno u "oružanom napadu milicije".

Medicinski izvori su rekli da je 19 članova klana Dugmuš i osam boraca Hamasa ubijeno od početka borbi u subotu.

Hamas Foto: Mohammad Zaatari/AP

Očevici su rekli da su sukobi izbili u naselju Tel al Hava u južnom delu Gaze nakon što su snage Hamasa sa više od 300 boraca pokrenule upad u stambeni blok gde su se utvrdili naoružani pripadnici klana Dugmuš.

Stanovnici su opisali scene panike dok su desetine porodica bežale iz svojih domova pod jakom vatrom, a u pitanju su ljudi koji su više puta raseljavani tokom rata.

- Ovog puta ljudi nisu bežali od izraelskih napada. Bežali su od sopstvenog naroda - rekao je jedan od stanovnika Gaze.

Klan Dugmuš, jedan od najistaknutijih klanova u Gazi, dugo ima napete odnose sa Hamasom, a njegovi naoružani članovi su se u prošlosti u više navrata sukobili sa tom palestinskom ekstremističkom organizacijom.

1/11 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas saopštilo je da njegove snage nastoje da uspostave red, upozoravajući da će odlučno reagovati na "svaku oružanu aktivnost van okvira otpora (Izraelu)".

Obe strane su razmenjivale optužbe oko toga ko je odgovoran za pokretanje sukoba.

Hamas je ranije saopštio da su naoružani pripadnici Dugmuša ubili dvojicu njegovih boraca i ranili petoricu, što je dovelo do pokretanja operacije protiv klana.

1/16 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz zatočeništva Hamasa u sklopu mirovnog plana za Pojas Gaze američkog predsednika Donalda Trampa Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, HAZEM BADER / AFP / Profimedia

Međutim, izvor iz klana Dugmuš rekao je lokalnim medijima da su snage Hamasa došle do zgrade koja je nekada služila kao jordanska bolnica, gde se klan sklonio nakon što su im domovi u naselju Al Sabra uništeni u nedavnom izraelskom napadu.

Izvor je tvrdio da je Hamas pokušao da iseli klan iz zgrade kako bi tamo uspostavio novu bazu za svoje snage.

1/21 Vidi galeriju Rat Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze počeo je nakon krvavog upada Hamasa na teritoriju Izraela, 7. oktobra 2023. godine Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Shutterstock, John MACDOUGALL / AFP / Profimedia

Hamas je, prema lokalnim izvorima, povukao oko 7.000 pripadnika svojih bezbednosnih snaga kako bi ponovo uspostavio kontrolu nad područjima Gaze koja su nedavno napustile izraelske trupe.

Izveštaji ukazuju da su se naoružane jedinice Hamasa već rasporedile u nekoliko oblasti, neke u civilnoj odeći, a druge u plavim uniformama policije Pojasa Gaze.

1/15 Vidi galeriju Ubistvo lidera Hamasa Ismaila Hanijea Foto: EPA / IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE, AP, EPA/MOHAMMED SABER

Kancelarija za medije Hamasa negirala je da raspoređuje "borce na ulicama".

Sve u vezi sa sprovođenjem mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa i oslobađanju izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika čitajte u našem blogu OVDE.