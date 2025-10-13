Slušaj vest

Češki predsednik Petr Pavel označio je danas na međunarodnoj konferenciji "Forum 2000" u Pragu Rusiju kao najvećeg neprijatelja evropske slobode i bezbednosti i naglasio da se sada jasno vidi da Rusija nikada nije ni bila spremna da zaista pregovara o okončanju rata u Ukrajini.

"Mirovni napori predsednika Trampa dali su nam priliku da vidimo da li Rusija želi da pregovara ili ne. Odgovor je ne. Rusija nikada nije bila spremna da pregovara sa dobrim namerama. Umesto toga udvostručila je svoju ciničnu vojnu kampanju", kazao je češki predsednik na otvaranju dvodnevne konferencije.

Pavel je uvodno izlaganje na "Forumu 2000" posvetio pre svega hibridnim napadima, posebno, kako je kazao, lažima i dezinformacijama kojima Rusija nastoji da unese nesigurnost i razdor u evropska demokratska društva.

"Rusija danas predstavlja glavnu pretnju evropskoj bezbednosti, slobodi i demokratiji. Nastoji da razori naš demokratski sistem i želi korak po korak da uništi Evropu", rekao je Pavel.

Češki predsednik upozorio je da se rat u Ukrajini ne vodi samo oružjem na ratištu već i sajber napadima, dezinformacijama i laganjem Evropljanima u nastojanju da zaseje strah i nepoverenje građana u njihove institucije.

"To je scenario koji znamo dobro u velikom delu Evrope. U Gruziji je, mada to nerado kažem, Rusija bila uspešna, u Moldaviji je za sada propala. Prema studiji u Češkoj ruski dezinformatorski sajtovi produkuju više sadržaja nego mediji", rekao je Pavel.

Češki predsednik apelovao je na novu vladu, bez obzira kako će je sastaviti najverovatniji budući premijer Andrej Babiš, da vodi računa da te dezinformacije neće nestati i da ljudi zaslužuju pouzdane informacije i autentične glasove.

"Upravo zato su nam potrebni jaki javni mediji. Slobodni mediji nisu dovoljni, potrebni su nam i nezavisni univerziteti i pravosuđe", apelovao je na buduću vladu Pavel.

Petr Pavel citirao je reči češkog pisca Karela Čapeka iz 1939. godine o lažima u politici povukavši paralelu sa današnjicom i vremenom kada je uz blagoslov velikih sila iz 1938. godine Čehoslovačka postajala plen Hitlerove Nemačke.

"Godine 1939. Čapek je upozoravao da kada laži postanu jezik političara truju društvo i produbljuju ambis iz koga ni decenije nisu dovoljne da se društvo izvuče. Tridesetih godina smo se probudili kasno, danas ne smemo da učinimo ;istu grešku", rekao je Pavel.

Češki predsednik apelovao je na kraju da ako Evropa i Češka žele dobru budućnost za sebe, ali i za Rusiju moraju da izvuku pouke iz istorije i sada pomognu Ukrajini da očuva svoj suverenitet i integritet.

Dvadeset i deveti "Forum 2000", neformalno okupljanje umnih glava sveta da tragaju za odgovorima na izazove čovečanstva kako su ga 1997. godine zamislili osnivači, bivši predsednik Češke Vaclav Havel, pisac Eli Vizel i japanski filantrop Johej Sasakava, održava se od 12. do 14. oktobra u Pragu.

Ove godine tema je jačanje demokratskih veza u vreme podela bez presedana, sve jačih autoritarnih trendova i ubrzanih tehnoloških promena, s naglaskom na rat u Ukrajini.